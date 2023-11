Spider-Man 2 to jedna z najważniejszych premier tego roku. Ekskluzywny tytuł na PS5 przyciągnął masę graczy, która zachwyciła się kontynuacją lubianej marki od Sony. Okazuje się, że gracze nie tylko chętnie poznali fabułę produkcji, ale również zebrali wszystko, co było do zebrania. Platynowe trofeum wpadło w ręce naprawdę wielu z nas.