Spider-Man 2 na PC już niemal tak samo piękne jak na PS5. Zobaczcie porównanie

Od razu jednak zaznaczę, że nie zachęcamy do prób szukania plików w sieci – ich źródłem jest gigantyczny wyciek danych Insomniac Games na skutek włamania hakerskiego, więc nie znalazły się one tam legalnie. Mimo wszystko starania fanów o własnoręcznie przeniesienie gry na komputery osobiste są naprawdę godne podziwu. W końcu projekt o podobnej skali jeszcze nie powstał.

Spider-Man 2 na PC kontra PS5

Grupa Brazil wydała kolejną wersję swojego dzieła, tym razem przynoszącą sporo nowych poprawek. Wśród nich trzeba wymienić głównie dodatkowe efekty graficzne, eliminację bugów oraz ogólne ulepszenie wydajności. Od jakiegoś czasu PeCetowa “nieoficjalna” wersja działa nawet w 120 fpsach, co do tej pory mogło wydawać się niemal nierzeczywiste. Każda kolejna aktualizacja usprawnia grę od dłuższego czasu.

W sieci pojawił się nowy film pokazujący różnicę między wersjami hitowej produkcji. Jest to kolejne już porównanie, ale oparte na nowej wersji, toteż warto rzucić okiem, co się zmieniło w stosunku do poprzedniej. Nie będę ukrywał, że całość wygląda szalenie profesjonalnie, niewiele ustępując edycji na PlayStation 5, a w niektórych miejscach nawet ją prześcigając. Z pewnością jakość obrazu jest ostrzejsza i okraszona lepszym kontrastem w 4K.

Jak na dzieło pracy fanów, jest to spektakularne osiągnięcie – tym większa szkoda, że projekt w teorii nie powinien po prostu istnieć, póki samo Sony nie przeniosłoby gry oficjalnie. Mimo wszystko nie jest tu idealnie. Gra nie wspiera żadnych funkcji RTX, a do tego nadal nie posiada shaderów we wszystkich miejscach. Do tego porównanie dotyczy tylko jednego rejonu, więc reszta gry może nie zachwycać aż tak bardzo.

Źródło: DSOGaming