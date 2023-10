Spider-Man 2 i kultowy mem w grze

Czym byłoby uniwersum Spider-Mana bez odniesień do kultowych memów i żartów z internetu? Niczym, oto odpowiedź. Z takiego założenia wyszli twórcy gry z Insomniac Games. Jak się okazało, w nadchodzącej wielkimi krokami grze Marvel’s Spider-Man 2 będziemy mogli odtworzyć pewien kultowy mem. Oczywiście chodzi o dwóch identycznie wyglądających bohaterów wskazujących na siebie. Szczyt komedii? Może nie, ale puszczenie oczka do fanów pierwsza klasa.

Nie byłoby to pierwsze nawiązanie do śmiesznego obrazka poza animacją czy internetem. Swego czasu trzech aktorów odgrywających rolę człowieka-pająka (Tom Holland, Tobey Maguire i Andrew Garfield) zrekonstruowali mem w ramach skeczu w Spider-Man: No Way Home. Inne rekreacje tej sytuacji również miały miejsce, np. w Spider-Man: Across the Spider-Verse. Mem ze Spider-Manem w najnowszej grze będzie wyglądał tak:

#SpiderMan2 let’s you do the pointing meme when you comes across the other Spidey 🫵 🕸️ pic.twitter.com/pMh03L7dU9 — Culture Crave 🍿 (@CultureCrave) October 17, 2023

Premiera gry Spider-Man 2 już 20 października 2023 roku. Tytuł ukaże się wyłącznie na PlayStation 5. Opublikowane do tej pory recenzje wskazują, że będziemy mieć do czynienia z genialną produkcją, choć nie jest to rewolucyjne podejście do formuły. Tak czy inaczej, fani będą zadowoleni — wiemy już, że gra będzie mogła poszczycić się genialnie krótkimi czasami ładowania czy cudownym śledzeniem promieni. Czyżby Sony miało zamiar zamknąć ten rok z ogromnym przytupem? Wiele na to wskazuje.