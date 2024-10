DLC do Marvel’s Spider-Man 2 nie będzie – przynajmniej tych fabularnych

Chociaż wyciek danych ze studia Insomniac Games wskazywał na plany twórców po premierze Marvel’s Spider-Man 2, to ci zaprzeczają. Najnowszy komunikat deweloperów informuje nas, że twórcy nie planują już żadnych fabularnych rozszerzeń do swojej gry. Jeżeli liczyliście na nowe przygody bohaterów, to… Cóż, pozostaje nam poczekać do premiery trzeciej odsłony. Na ten moment wobec “dwójki” nie są planowane żadne rozszerzenia fabularne, dodatkowe misje czy historie.

Twórcy potwierdzają jednak, że cała dotychczasowa zawartość gry trafi do pecetowej wersji. No właśnie, druga odsłona gry Spider-Man, która zadebiutowała wyłącznie na PlayStation 5, trafi za jakiś czas na pecety. Podobnie, jak w przypadku innych portów Sony, tak i tym razem możemy liczyć na dobrej jakości konwersję.

Zobacz też: Najpopularniejszy i najstraszniejszy klaun, czyli jak Terrifier zostało globalnym fenomenem

Pecetowa wersja gry będzie dostępna na platformach Steam i Epic Games Store. Jej premierę przewidziano na 30 stycznia 2025 roku. Kto z was planuje zagrać w pecetową wersję gry?

Źródło: gamingbolt.com