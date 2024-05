Nie kosztuje już 150 zł, a niecałe 5 zł. Genialny następca God of War w wyjątkowo niskiej cenie

Uwielbiam, gdy jakaś gra zaskoczy mnie tak mocno, że z miejsca staje się moim nowym “uzależniaczem”. Tak miałem przy okazji Banishers: Ghosts of New Eden, którego niedawno otrzymało demo, a wielu z Was może podobnie poczuć się przy Soulstice.

Soulstice to 5 złotych za czystą przyjemność

Choć ocena Soulstice na Metacritic to “jedynie” 68/100, na Steam cieszy się “w większości pozytywnymi” opiniami społeczności. Tytuł ten polecam sprawdzić jednak każdemu, bo osobiście potężnie się nim zaskoczyłem. I warto to zrobić szczególnie teraz, skoro za kod na Steam zapłacicie niecałe 5 złotych. Na Steam gra kosztuje obecnie 142,99 złotych!

Na Instant-Gaming trafiła właśnie najnowsza promocja na świetnego hack’n’slasha od Reply Game Studios, który może okazać się nową perełką, szczególnie dla fanów gatunku. Tak naprawdę każdy powinien spróbować w nim swoich sił, szczególnie że oferta cieszy się sporym zainteresowaniem. Gra może trafić w gusta fanów klasyki, ale nie spodziewajcie się – wbrew nazwie – soulslike’a. To hack’n’slash pełną gębą.

W tak niskiej cenie dostaniecie mnóstwo genialnych pomysłów i jeden… mniej genialny. Zacznijmy jednak od początku, czyli od fabuły. Twórcy prezentują nam autorski świat, w którym będziemy obserwować poczynania dwóch sióstr zaangażowanych w odwieczny konflikt.

Zwiedzaj mroczny, pełen tajemnic świat, opanuj rozbudowany system walki, a także posiądź moc sióstr Briar i Lute w dorosłej opowieści fantasy z szybką rozgrywką, wściekłymi przeciwnikami oraz emocjonującymi potyczkami z bossami. – czytamy w opisie gry

Soulstice to w całej swojej duszy hack’n’slash, w wydaniu bardzo podobnym do klasycznych gier akcji w stylu God of War czy Devil May Cry. Twórcy wzorowali się na nich przede wszystkim w dynamicznym i bezkompromisowym systemie walki. Idzie za tym też w zasadzie jedyny problem – czasami kamera wydaje się nie działać tak, jakbyśmy tego chcieli.

Poza tym gracze mogą spodziewać się jednak zaskakująco kompleksowej i dojrzałej fabuły rozpisanej na około 20 – 30 godzin. Całość “ubrano” w atrakcyjny styl graficzny, który przemówi szczególnie dla fanów mroku maści wszelakiej, ale z wyraźnym “komiksowym” zacięciem. Jest to jedna z tych gier, które przeszły bez większego echa, ale bez problemu jestem w stanie uwierzyć w to, że po pewnym czasie mogą zdobyć grono oddanych fanów. Szczególnie w tak niskiej cenie.

