Dead Island 2 jest bardzo dobre, a teraz także i tanie. Żal nie skorzystać

Dambuster Studios przejęło pałeczkę po Yager Development, ale mało kto wierzył, że niezwykle niegdyś oczekiwany tytuł może faktycznie trafić na rynek. W końcu pierwotnie gra miała zadebiutować w 2015 roku, a od tamtej pory było w zasadzie cicho.

Jeśli szukacie innych dobrych, tanich i wartych uwagi gier, warto sprawdzić nasz poradnik zakupowy – 18 premier 2024 roku od 4 zł z groszami!

Świetna gra z zombie w morderczo niskiej cenie

W historii niewiele jest przypadków gier, które po latach spędzonych w deweloperskim piekle nie tylko w ogóle wyszły, ale i okazały się dobre. Takie choćby Duke Nukem Forever to absolutna kaszana, a fanom marki niedobrze robi się na samą myśl o tym, ile czasu, pieniędzy i nerwów zmarnowano w celu wydania tego “produktu”. Swego czasu każdy myślał podobnie o Dead Island 2. Techland dość szybko zrezygnował z kontynuacji swego hitu, skupiając się na Dying Light, a markę przejęło Deep Silver, tylko bez żadnych perspektyw.

Wydawać by się mogło, że po tylu latach spędzonych w limbo, nikt nie będzie w stanie uratować serii. Trochę szkoda, bo cykl naprawdę zasługiwał na więcej. Dambuster Studios wydawało się ponadto dziwnym wyborem, skoro już wcześniej musieli “dokończyć” tworzenie Homefront: The Revolution, czyli może i całkiem niezłego, ale jednak zdecydowanie znajdującego się “poniżej przeciętnej” FPS-a.

Dead Island 2 jednak wyszło już jakiś czas temu, więc wiemy, że okazało się naprawdę udaną grą. Na kupno premiery po pełnej cenie wiele osób mogło się mimo wszystko nie skusić, mimo nawet entuzjastycznego przyjęcia w mediach. Sytuację ratuje jednak czas, bo od debiutu upłynęło go już tyle, że warto skusić się na zakup gry po promocyjnej cenie. Na Instant-Gaming pojawiła się oferta z kategorii “nie do odrzucenia”.

Kup tanio Dead Island 2 na PC (kod Steam):

DI2 może nie imponuje fabułą (choć całkiem nieźle porusza się w granicach absurdu i pastiszu), ale oferuje za to bodaj jeden z najlepszych systemów walki z zombiakami w historii gier wideo. Jucha leje się strumieniami, a poczwary mają imponująco realistyczne obrażenia, widoczne gołym okiem po praktycznie każdym strzale, wybuchu czy uderzeniu. Rozgrywka powinna nam starczyć na około 15-25 godzin, a do tego trafimy do oblanego słońcem Los Angeles, które wręcz powala klimatem. W żadnym razie nie ma mowy o rewolucji, ale przecież nie każda gra musi być przesuwającym bariery medium, a wystarczy, że sprawi nam sporo godzin bardzo dobrej zabawy.

Decydując się na edycję Deluxe zgarniecie dodatkowo trzy paczki cyfrowych przedmiotów do gry, a w Gold Edition znajdziecie również przepustkę z dostępem do DLC oraz dodatkowe skiny i itemy. Zdecydowanie warto sprawdzić, szczególnie że aktualna oferta jest najniższą na rynku.

Źródło: Instant-Gaming