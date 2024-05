Trzymajcie się krzeseł. Aż 4 wysokobudżetowe hiciory za darmo, a to dopiero początek atrakcji

Epic Games Store będzie rozdawało kolejne gry za darmo, a wszystko z okazji początku Epic Mega Sale 2024. “Mają gest” to mało powiedziane.

Jeśli jeszcze nie wiecie, Epic planuje dziś rozdać wielki hicior za darmo. Wcześniej spekulowano, że mowa o Watch Dogs Legion, ale teraz wiemy, że tak naprawdę może chodzić o Dragon Age: Inqusition. Szkopuł w tym, że to dopiero początek wielkiego wydarzenia.

Gry za darmo w Epic Games Store

Jak pisaliśmy już wcześniej, insider billbil-kun przedstawił nowe informacje, zgodnie z którymi już dziś, tj. 16 maja 2024 roku, po godzinie 17:00 posiadacze konta EGS będą mogli odebrać nową grę za darmo, czyli Dragon Age: Inqusition. Brzmi świetnie, szczególnie że nowa część ma ukazać się na przełomie 24/25 roku.

Musicie jednak trzymać się siedzeń, bo Epic w ten sposób zamierza rozpocząć trwające następne tygodnie wydarzenie Mega Sale 2024, w ramach którego zgarniemy mnóstwo cenionych (i tych mniej cenionych również) pozycji w niższych cenach. Szczegółów na temat wydarzenia nie mamy, ale liczymy na to, że powrócą uwielbiane kupony. Mimo wszystko warto pamiętać, że Epic pozwala “zarabiać” na zakupach, otrzymując specjalne punkty i następnie przeznaczając je na zniżki.

Dragon Age: Inqusition ma być dopiero początkiem atrakcji, gdyż z okazji Mega Sale platforma chce rozdać aż 4 wysokobudżetowe gry AAA. Nie wiemy jeszcze, jakie będą to gry, ale zapewne firma będzie je w tajemniczy sposób zapowiadała parę dni w przód albo dostaniemy nowe przecieki. Rozdawnictwo w wersji “premium” ma trwać najbliższe cztery tygodnie.

Do tego firma chce również umożliwić graczom zyskanie darmowego abonamentu Discord Nitro. Oczywiście chodzi wyłącznie o trial w wersji na miesiąc, ale to i tak miły dodatek do wszystkich innych prezentów. Więcej na temat wydarzenia z pewnością dowiemy się już dzisiaj.

Źródło: Dealabs