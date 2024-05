Kultowa gra trafi do PS Plus i Xbox Game Pass? To konsolowy “must have”!

Jak głoszą plotki, już niedługo posiadacze abonamentów PS Plus oraz Xbox Game Pass mogą otrzymać naprawdę wyjątkowy tytuł. Mowa o pierwszej odsłonie serii Red Dead Redemption. Choć tytuł ma na karku kilkanaście lat, to w dalszym ciągu stanowi jedną z najlepszych growych opowieści osadzonych na Dzikim Zachodzie. Ciekawe, czy szykuje się również pecetowa wersja tej produkcji…

Red Dead Redemption w PS Plus i Xbox Game Pass?

Są takie gry, które nawet wiele lat po premierze pozostają swego rodzaju niedoścignionym wzorem dla innych. Ba, nawet mimo upływu czasu świetnie bawią, a gracze lubią do nich wracać. Przykładem tak ponadczasowej produkcji jest zdecydowanie Red Dead Redemption z 2010 roku. Choć tytuł wyszedł jeszcze w czasach PS3 i Xbox 360, to nadal jest żywo i ciepło wspomniany przez graczy.

Możliwe, że już niedługo będzie nam dane ponownie udać się na Dziki Zachód w tej produkcji. Jak głosi najnowsza plotka, tytuł ten ma zostać włączony do oferty dwóch abonamentów na PlayStation i Xboksach. Chodzi oczywiście o PS Plus oraz Xbox Game Pass. W kodzie źródłowym strony gry znaleziono informację o tym, że tytuł zostanie dodany do abonamentów. A przynajmniej tak sugerują dataminerzy, którzy zajmują się analizowaniem takich informacji.

Byłoby to z pewnością świetną rzeczą, tym bardziej że niedawno druga część serii pojawiła się np. we wspomnianym abonamencie na PlayStation. A co z pecetową wersją “jedynki”? W tym wypadku również mamy do czynienia z pewnymi plotkami. Nie tak dawno pisałem o tym, że znaleziono poszlaki sugerujące pojawienie się pecetowego portu gry. Czyżby pierwsza odsłona miała wkrótce zawitać równieżna komputery? To z pewnością jest wyczekiwane przez całe rzesze fanów i to od lat.

Źródło: Twitter/purexbox.com