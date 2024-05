Ta firma tworzy awatary AI ze zmarłych bliskich, abyście mogli z nimi rozmawiać. Niepokojące wideo

Nie wiem, jak mam się z tym czuć, ale muszę przyznać, że sporo zarzutów wobec planów firmy przewijających się przez komentarze na YouTube można uznać za sensowne. W końcu chyba mało kto spodziewał się, że tak szybko dojdziemy do spełniania się ponurych wizji z futurystycznych gier, filmów albo seriali.

Rememory 2 – AI wcieli się w zmarłego

Każdy chyba wie, że sztuczna inteligencja jest obecnie w rozkwicie. Wśród wszystkich branży technologicznych, to właśnie rozwój AI wydaje się oczkiem w głowie współczesnych korporacji. Niektórzy korzystają z niej w dość mało wyszukany sposób, m.in. tworząc szkice do gier wideo. Inni, jak choćby znana streamerka Amouranth, zrobiła własnego klona, aby ten… no, cóż.

Są też inne startupy i korporacje, których zamiarem jest wykorzystanie sztucznej inteligencji w celu pomocy przy przeżywaniu żałoby. Dla przykładu mamy choćby rozwiązanie od HereafterAI, które skupia się na zbieraniu nagrań, zdjęć czy filmów w celu pozostawienia ich w uporządnym miejscu dla potomnych, którzy będą nas wspominać. Nie jest to zbyt “inwazyjne”, a zarazem dość delikatnie korzysta z AI (bardziej w formie intuicyjnego interfejsu), więc i mało kto się na oburzył na sam pomysł.

Koncepcja od DeepBrain AI, czyli południowokoreańskiej firmy zajmującej się rozwijaniem sztucznej inteligencji, to już coś kompletnie innego. Przyznam, że na swój sposób ciężko o tym nawet pisać, bo mówimy o czymś niezwykle delikatnym, a zarazem wyjątkowo kontrowersyjnym. Firma niedawno zaprezentowało na przykładzie działanie nowej wersji technologii Rememory.

Rememory 2 powstało z myślą m.in. o łagodzeniu cierpienia bliskich po starcie ukochanej osoby. Dyrektor finansowy DeepBrain AI, Michael Jung, twierdzi, że podobizny firmy mają “96,5% podobieństwa do oryginalnej osoby, więc w większości przypadków rodzina nie czuje się niekomfortowo, rozmawiając ze zmarłym członkiem rodziny”. Aż boję się zapytać o pozostałe procenty. W sieci dostępne jest wideo pokazujące możliwości technologii z 2022 roku.

Niepokojące wideo

Mąż Pani Lee zmarł, lecz przed śmiercią martwił się o swoją żonę, która zostanie sama. Dlatego zdecydował się stworzyć swoją wirtualną podobiznę. Na filmie poniżej kobieta rozmawia z awatarem zmarłego, a całość ma w sobie niezbadane pokłady “doliny niesamowitości”. Przy czym awatar wydaje się nie być za bardzo interaktywny, wygłaszając dość oczywisty zestaw kwestii.

W sierpniu 2022 r. Deepbrain AI nawiązał współpracę z Preedlife, krajowym dostawcą usług pogrzebowych, aby zaoferować Rememory dla klientów. Nawet jeżeli rozwiązanie działa tak, jak chcieli jego twórcy, nietrudno odnieść wrażenie, że to kolejny krok w kierunku spełnienia futurystycznej wizji świata rodem z Black Mirror czy innych gorzkich produkcji science-fiction.

Źródło: PC Gamer