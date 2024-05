Nowe Call of Duty od dnia premiery w Xbox Game Pass. Odważny krok niczym dobrym dla graczy?

Microsoft rzekomo rozważa obecnie gigantyczną zmianę – udostępnienie nowego Call of Duty w Xbox Game Pass jeszcze w dniu premiery. Czy to dobrze?

Flagowy abonament Microsoftu cieszy się wielkim zainteresowaniem, ale nadal nie radzi sobie tak dobrze, aby firma mogła mówić o gigantycznych zyskach czy… zyskach jakichkolwiek, tak naprawdę. Obecnie liczba nowych subskrybentów zwolniła do tego stopnia, że kondycja usługi stoi pod znakiem zapytania.

Xbox Game Pass dostanie Call of Duty: Black Ops – Gulf War w dniu premiery?

Xbox Game Pass rozwija się jednak stale. Jedną z największych atrakcji oferty jest możliwość grania w najnowsze pozycje wydane przez Microsoft już od dnia premiery. Rozpiska nowości na maj zapowiada się naprawdę “grubo”. Hellblade 2 nie jest jedynym potencjalnym hitem, który może odwrócić sytuację na korzyść giganta z Redmond.

Inną pozycją może być nawet nowe Call of Duty. Rzekome Call of Duty: Black Ops – Gulf War (więcej o przeciekach na temat gry tutaj) mogłoby pojawić się w ofercie usługi już od dnia premiery, czyli mniej więcej od października bądź listopada. The Wall Street Journal donosi, że firma naprawdę chce dorzucić tak gigantyczną nowość do biblioteki gier XGP. “Microsoft planuje poważne zmiany w swojej strategii sprzedaży gier wideo, udostępniając nadchodzącą odsłonę Call of Duty w ramach usługi subskrypcji, zamiast stosowanego od dawna, lukratywnego podejścia polegającego na sprzedaży wyłącznie w systemie à la carte” – czytamy.

Zapytacie “i co w tym takiego zaskakującego?”. Otóż CoD nie jest byle serią gier, a jedną z największych obecnie marek w segmencie rozrywki w ogóle. Nawet te gorsze części zarabiają grube miliony. Zawarcie kolejnej odsłony w ofercie abonamentu mogłoby w absurdalny sposób przystopować jej sprzedaż. To śmiały ruch, którym Microsoft może chcieć postawić wszystko właśnie na XGP.

Podobnego zdania są insiderzy, którzy m.in. na forum ResetEra potwierdzają, że taka zmiana się szykuje. Podobno usłyszymy o tym w trakcie pokazu gry na którymś z letnich wydarzeń. Dla graczy i subskrybentów to niekoniecznie dobra wiadomość. Usługa miałaby jednocześnie dostać kolejną podwyżkę cen lub nawet inny próg cenowy. Szczegółów nie znamy, ale zawarcie nowego CoD w XGP może być kosztowne nawet dla Microsoftu.

Źródło: PC Gamer