Manor Lords w zabójczo niskiej cenie. Takiej promocji na polski fenomen Steam nie było

Chcielibyście poczuć się niczym prawdziwy władca, który rządzi niepodzielnie średniowieczną krainą? Jeśli odpowiedź na to pytanie brzmi “tak”, a w Waszej duszy gra żyłka do gier strategicznych, uwielbienie tych klimatów, macie dar do zarządzania, a w grach cenicie sobie swobodę – nie możecie przegapić Manor Lords.

Manor Lords tanio, jak nigdy!

Na Steam za polski megahit od pojedynczego dewelopera (czy na pewno?) zapłacicie obecnie 149,99 zł. Dużo? Zależy jak na to spojrzeć, bo niewiele gier we wczesnym dostępie oferuje aż tyle treści. Do tego mało która działa tak dobrze i po prostu sprawia aż tyle radości. Mimo wszystko jest szansa, że da się zaoszczędzić i to całkiem sporo. Co ja gadam – bardzo dużo, bo mowa o obniżce niemal połowy ceny!

Na Instant Gaming pojawiła się bardzo korzystna oferta na ten tytuł, za który obecnie zapłacicie jedynie 82,76 złotych. Od razu zaznaczę, że dostajecie klucz w wersji na Steam, a cała transakcja trwa na tyle krótko, że praktycznie od razu będziecie mogli cieszyć się nową pozycją w bibliotece.

Tak niskiej ceny na ten tytuł jeszcze nie było, choć regularnie pojawiają się nowe obniżki. Mimo wszystko to dość prosty sposób na to, aby zaoszczędzić, a zarazem przekonać się, czemu ta gra okazała się tak wielkim fenomenem. Polska produkcja okazała się głośna, że o jednej bitwie w świecie gry napisano nawet w Wikipedii.

Gra oferuje wejście do średniowiecznego życia monarchy, władającym wsią lub też miastem. Będziemy rozwijać naszą osadę, budować ją od podstaw, a także rozwijać i zarządzać. Zabawy jest sporo, tym bardziej że w grze regularnie stoczymy krwawe i wymagające bitwy. Nierzadko to one będą stanowiły o “być albo nie być” naszego miasta.

Pamiętajcie również, że ostatnio do produkcji trafił pierwszy tak duży patch oznaczony numerem 0.7.960, który wprowadził dość sporo poprawek i ulepszeń. Więcej o aktualizacji przeczytacie w tym miejscu.

