Wyciekła nowa gra za darmo od Epica. To kolejna część uwielbianej serii

Domorośli farmerzy mogą się cieszyć, bo nowa gra za darmo w Epic Game Store to rzekomo Farming Simulator 22! Spory hicior, nieprawdaż?

Już wcześniej dotarły do nas plotki, jakoby Epic szykował spore rozdawnictwo, oferując za darmo przez kolejne tygodnie “większe” gry. Farming Simulator może budżetem nie należy do segmentu najbardziej kosztownych tytułów, ale to przecież dziś już legendarna seria.

Farming Simulator 22 to nowa gra za darmo!

Ukochany przez wszystkich fanów gier za darmo billbil-kun na Dealabs znów “wyciekł” tytuł kolejnej darmówki od Epica. Przypomnę tylko, że internauta jest niemal nieomylny w swoich przeciekach, a wcześniej poprawnie przewidział Dragon Age: Inkwizycja w ulepszonej edycji. Także nie ma powodu, aby temu nie ufać, lecz zdrowo jest zawsze zachować sceptycyzm.

Insider jednoznacznie podkreśla, że to właśnie Farming Simulator 22 ma być nową grą za darmo dostępną w ofercie Epic Games Store. Tym samym rozpocznie ona drugi tydzień wydarzenia Mega Sale, w ramach której gracze zaoszczędzą sporo na świeżych (i nie tylko) tytułach. W każdym razie nie jest to może najnowsza odsłona serii, ale nadal zdecydowanie warta uwagi, a i tak stosunkowo świeża.

Zostań nowoczesnym rolnikiem! Uprawa, hodowla zwierząt i leśnictwo zapewniają mnóstwo zajęcia i stawiają wiele wyzwań w każdej z czterech pór roku, a zwłaszcza w czasie zimy. Zbuduj własne gospodarstwo i rozwijaj działalność o kolejne sieci wytwarzania, poszerzając swoje rolnicze imperium! Możesz nawet dbać o gospodarstwo w towarzystwie znajomych i grać wspólnie z osobami na różnych platformach. – głosi opis gry

Farming Simulator 22 w formie nowego prezentu od Epica ma być dostępne od 23 maja, od godziny 17:00. Tym samym nie będzie można już odebrać świetnego Dragon Age, także zachęcam do zrobienia tego jak najszybciej.

