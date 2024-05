Gry za darmo na Steam i 20 najlepszych tytułów do 5 zł

Pojawiły się kolejne gry za darmo na Steam, a oprócz nich polecamy Wam aż dwadzieścia tytułów z najlepszymi ocenami i co najważniejsze, za każdy z nich nie dacie nawet “piątaka”.

Spis Treści:

Lubicie odbierać gry za darmo na Steam? To mamy dla Was 6 nowości, które dopiero co pojawiły się na platformie Valve. Wśród nich wyróżnia się strzelanka oparta na sieciowym trybie Team Deathmatch. Wygląda naprawdę solidnie, a pierwsze opinie pokazują, że warto ją pobrać i wypróbować ze znajomymi.

Zaraz pod darmoszkami zobaczycie natomiast najlepsze i najtańsze gry na Steam, wśród których są w zasadzie same mocne propozycje, od Batmana, poprzez genialnie oceniane Soulstice, do wciągającego jak bagno Guacamelee! Super Turbo Championship. Lecz to tylko trzy przykłady, w naszym zestawieniu pojawią się wyścigi, horrory, survivale i inne gatunki. Na pewno coś dla siebie wybierzecie.

Najważniejsze jest to, że proponowane tanie gry na Steam kosztują poniżej 5 zł za sztukę, a wszystkie klucze pochodzą ze sprawdzonego i rzetelnego sklepu Instant Gaming, gdzie możemy płacić przez BLIK.

Nowe gry za darmo na Steam

Oto lista nowości na Steam, które pobierzemy za darmo. Szczególnie polecamy sięgnąć po Cosmotots, czyli trzecioosobową strzelankę, gdzie walczymy na arenach w trybie Team Deathmatch. Gra oferuje dynamiczne starcia, w których praca zespołowa i strategia są kluczem do zwycięstwa. Mamy sporo futurystycznych broni, różnorodne mapy pełne teleportów i kolorową oprawę graficzną, która jak na darmową produkcję, naprawdę daje radę.

Cosmotots to nasz osobisty wybór, co nie znaczy, że reszta darmowych gier nie przypadnie Wam do gustu. Zerknijcie na listę i pobierajcie, co dusza zapragnie:

Tanie gry na Steam do 5 zł

Wybraliśmy dla Was również gry, które są prawie jak za darmo, ponieważ kosztują mniej więcej tyle, co tańszy bochenek chleba. Częstujcie się!

Batman: Arkham Asylum GOTY

Fani Mrocznego Rycerza mogą kupić Batman: Arkham Asylum w wersji Game of the Year Edition naprawdę tanio. Taka edycja zawiera dodatkowe cztery mapy i możliwość gry jako Joker w dodatkowych wyzwaniach. Produkcja łączy w sobie elementy przygodówki, chodzonej bijatyki oraz skradanki.

Kup Batman: Arkham Asylum GOTY za 4,39 zł (zamiast płacić 71,99 zł na Steam)

Guacamelee! Super Turbo Championship

Ciężko uwierzyć, że minęło już tyle lat od premiery Guacamelee! Super Turbo Championship. Może dlatego, że ta gra się po prostu nie zestarzała, a zawdzięczamy to kreskówkowej oprawie graficznej, sporej garści humoru i niekończącej się akcji. Guacamelee! to platformowa gra akcji w stylu Metroid i Castlevania, osadzona w magicznym świecie inspirowanym kulturą meksykańską. Grę przejdziemy w pojedynkę lub w dwie osoby, ponieważ zaimplementowano tutaj tryb kooperacji na jednym ekranie.

Kup Guacamelee! Super Turbo Championship za 4,26 zł (zamiast płacić 71,99 zł na Steam)

Maid of Sker

Fabuła tego survival horroru osadzona jest w odległym hotelu w południowej Walii o makabrycznej historii rodem z brytyjskiego folkloru. Maid of Sker odznacza się realistyczną grafiką oraz posiada system oparty na technologii AI, wykorzystujący trójwymiarowy dźwięk. Choć nie możemy tutaj walczyć, a jedynie ukrywać się przed wrogami, możemy zwabiać ich w różne pułapki.

Soulstice

Tak dobre gry za tak małą kasę rzadko się zdarzają. Soulstice to RPG akcji z walkami jak w najlepszych slasherach. Poznajemy tutaj losy dwóch sióstr, których dusze są połączone. Nasze bohaterki są Chimerą, która muszą przeciwstawić się najazdowi Zjaw – dzikich kreatur przybywających do naszego świata zza tak zwanej zasłony.

Kup Soulstice za 4,31 zł (zamiast płacić na Steam 142,99 zł)

Enemy Front

Enemy Front to FPS przenoszący nas do czasów II wojny światowej. Gra oferuje 10-godzinną kampanię dla jednego gracza oraz kampanię online dla 12 osób. Tytuł odznacza się zniszczalnym środowiskiem, prawdziwym arsenałem z dawnych lat oraz sporym rozstrzałem miejsc, w których powalczymy. Trafimy tutaj na fronty Francji, Niemiec, Norwegii czy Polski, gdzie staniemy do walki podczas Powstania Warszawskiego.

Kup Enemy Front za 4,69 zł (zamiast płacić na Steam 71,99 zł)

Kolejne tanie gry na Steam do 5 zł na drugiej podstronie.