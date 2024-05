To Sony wycofało Ghost of Tsushima i Helldivers 2 z ponad 100 krajów. Valve potwierdza

Vale właśnie potwierdziło, że to Sony odpowiada za głośną i kontrowersyjną decyzję wycofania Ghost of Tsushima i Helldivers 2 z ponad 100 krajów.

Kolejny odcinek draki z GoT i Helldivers 2 tym razem pieczętuje los Sony jako tego “winnego” za całą sytuację. Zacznijmy jednak od początku, bo niestety jest o czym mówić.

To Sony winne wycofania swoich gier

Głośnym echem w sieci odbiło się wycofanie Helldivers 2 z ponad 100 krajów jako efekt nowej polityki Sony w kwestii wydawania swoich gier na PC. Okazuje się, że korporacja nagle postanowiła kazać graczom ze Steam zakładać konta PlayStation Network. Po co? Ano po to, aby w ogóle móc uruchomić i zagrać przez sieć.

Ruch ten oczywiście spotkał się z olbrzymim sprzeciwem (co nie dziwi, skoro Helldivers 2 jest tak popularne). Nim jednak firma zmieniła zdanie, wycofano sprzedaż produkcji z ponad 100 krajów. Wszystko dlatego, że w sporej części świata po prostu nie działa usługa PSN, przez co gracze, którzy kupią grę na Steam i tak nie będą mogli w nią grać, bo nie mogą założyć konta na swój region. Niestety, to samo spotkało Ghost of Tsushima: Director’s Cut, które w wersji na PC wymagać ma konta PSN do rozgrywki przez sieć.

Jeden z klientów platformy Valve postanowił dociec, czy to Valve zablokowało sprzedaż tych gier w tak ogromnej liczbie regionów, czy za decyzję odpowiada bezpośrednio Sony. W końcu Steam ma swoje własny zasady, których musi przestrzegać i nie może sprzedawać “niedziałających” gier.

Valve jednoznacznie przyznało, że za decyzję o wycofaniu gier odpowiada wyłącznie Sony, a Valve nie ma z nią nic wspólnego. Firma nie ma pojęcia czy i kiedy pozycje te mogą stać się z powrotem dostępne. To chyba wystarczające potwierdzenie, że winę za całą tę sytuację obarczać można właśnie japońskiego giganta.

