Premiera na Steam. Nowa gra za darmo to walka o tron Północnej Bramy, 100% pozytywów

Na Steam wylądowała właśnie nowa gra za darmo, która jest bezpłatną i uboższą wersją znanego Knock on the Coffin Lid. Warto pobrać, bo to bardzo dobrze oceniana produkcja.

Oto nowość na Steam, którą pobierzemy bezpłatnie. Ta gra za darmo, która miała swoja premierę 25 lipca 2024, jest prologiem czteroletniego tytułu zbierającego świetne opinie na platformie Valve. Możemy dzięki niej poznać naprawdę spory fragment rozgrywki, wykraczający poza to, co zazwyczaj oferują wersje demonstracyjne.

Podczas gdy Knock on the Coffin lid posiada kilkaset opinii na Steam (84% poleceń), Prolog ma ich dużo mniej, ale za to 100% pozytywów. Grę naprawdę warto dodać do swojej biblioteki. Deweloperzy zachęcają tym samym do kupna całej wersji, która opuści wczesny dostęp 28 sierpnia 2024 roku.

Knock on the Coffin lid: Prolog. Gra za darmo na Steam

Z czym mamy do czynienia? W grze musimy zbadać okoliczności własnej śmierci, znaleźć sposób na uwolnienie się z pętli czasu oraz wybrać bohatera, który wstąpi na tron i będzie rządził Północną Bramą. Sporo zależy zatem od nas i wyborów, których dokonamy.

W darmowej wersji gry Knock on the Coffin Lid budzisz się w zimnej krypcie tysiąc mil od domu, w towarzystwie tajemniczego nieznajomego. Jesteś Parsifalem, rycerzem Północnej Bramy i osobistym ochroniarzem lorda Ingvara, zahartowanym przez trening i prawdziwe bitwy. Ale ostatnią rzeczą, jaką pamiętasz, jest uczta i kielich wina. Teraz musisz wyruszyć w długą podróż, odzyskać utracone wspomnienia i zemścić się za zdradę. Steam

Deweloper dodaje, że w pełnej wersji gry Knock on the Coffin Lid poznamy historie dwóch kolejnych bohaterów i zakończymy wątek Parsifala.

Gra posiada system walki oparty na kartach. Możemy je zbierać, łączyć i ulepszać, tworząc unikalne strategie na każdą kolejną bitwę. Mamy tutaj również tryb Challenge Mode, który jest bardziej klasycznym doświadczeniem roguelike. Przetestujemy w nim nowe strategie, a przy okazji zdobędziemy cenne przedmioty.

Knock on the Coffin lid: Prolog – pobierz za darmo na Steam

