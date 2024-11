Nowe wersje DualSense Edge i Pulse do PS5

Nowe akcesoria do konsol z reguły budzą spore zainteresowanie wśród graczy – zwłaszcza, gdy producent wreszcie ma zamiar zaoferować upragnioną wersję kolorystyczną. Tak się składa, że ruch ten planuje ponoć Sony, chcąc wypuścić nowe wersje znanych i lubianych padów oraz słuchawek. Jak donosi psu.com, jeszcze w tym roku do sprzedaży ma trafić kilka akcesoriów do PS5 – znamy również ich potencjalne ceny. Mowa o:

Kontroler bezprzewodowy DualSense Edge w kolorze czarnym – 239,99 euro

Słuchawki bezprzewodowe Pulse Elite – czarne – 149,99 euro

Bezprzewodowe słuchawki douszne Pulse Explore – czarne – 219,99 euro

Ceny są spore, ale mowa o topowej jakości sprzęcie, jak dopieszczony pod każdym względem pad czy choćby świetne słuchawki wykorzystujące moc przestrzennego dźwięku generowanego przez PlayStation 5.

Oficjalne zapowiedzi miałyby nastąpić w przyszłym miesiącu. Wielce prawdopodobne, że Sony chce zdążyć przed świętami. Wszystko po to, aby nowe akcesoria były dostępne jeszcze podczas bożonarodzeniowej gorączki zakupów, która w zasadzie już trwa.

Źródło: psu.com