Sony pozbywa się płyt BD-R. Co to oznacza dla klientów?

Sony jednak faktycznie kończy produkcję płyt, ale BD-R, czyli nośników Blu-ray klasy konsumenckiej. Nie wpłynie to na komercyjne płyty z grami czy filmami.

W ostatnich dniach pojawiły się pogłoski, jakoby japoński gigant miał chcieć zakończyć produkcję na nośnikach fizycznych. Wszystko przez to, że według japońskiej gazety Mainichi firma zwalnia aż 250 pracowników z Centrum Technologicznego w Sendai. To kluczowy punkt dla produkcji nośników przeznaczonych do nagrywania danych typu CD-R, DVD-R czy właśnie BD-R.

Co z tymi płytami od Sony?

Jak informuje jednak serwis TweakTown nie wpłynie to na przemysł komercyjnych płyt Blu-ray oferujących m.in. gry wideo czy filmy. Sony nadal pozostanie w grze, umożliwiając swoim klientom wybór różnych mediów, które mogą zakupić. W ten sposób nadal produkowane mają być gry wideo na nośnikach fizycznych na PS5 czy filmy od Sony Pictures Entertainment.

W ostatnich latach wiele mówi się o wypieraniu wydań fizycznych gier wideo przez edycje cyfrowe czy usługi abonamentowe. I faktycznie trend jest jasny, a nawet specjaliści uważają, że decyzja Microsoftu dotycząca położenia większego nacisku na “cyfrę” jest tylko początkiem. Za firmą mają iść inni giganci, choć na razie zdecydowanie nie Sony. Wedle danych, w roku finansowym 2023 sprzedano bardzo dużo gier na nośnikach fizycznych. Co prawda cyfrowe edycje osiągnęły liczbę 200 mln sprzedanych kopii, ale na płytach nadal było to aż 86 milionów.

Oznacza to tyle, że aktualnie nie ma się czego obawiać. Ostatnie pogłoski okazały się prawdą, lecz dotyczą wyłącznie konsumenckich płyt BD-R przeznaczonych do nagrywania treści. Reszta na razie się nie zmienia.

Źródło: TweakTown