PlayStation i Nintendo wkrótce zrezygnują z gier fizycznych, a Xbox robi to teraz – twierdzi analityk

Xbox coraz chętniej zwraca się w kierunku gier cyfrowych, czego najlepszym przykładem jest choćby wydanie Hellblade 2 jedynie w formie cyfrowej. Jakiś czas temu pisaliśmy o tym, że firma zwolniła dział “pudełek”, a i szefostwo usprawiedliwiało chęci przejścia wyłącznie na cyfrę.

PlayStation i Nintendo wkrótce dołączą do Xbox

Pudełkowe gry na płytach umierają, co jest faktem, ale może nie ma na razie sensu się bać – na ten moment zmierzch jeszcze się nie dopełni. Możemy być pewni, że przynajmniej najwięksi gracze będą wydawać swoje tytuły w formie fizycznej. Co najmniej przez jeszcze jedną lub dwie generacje. Tak przynajmniej uważa Mat Piscatella, dyrektor wykonawczy i doradca ds. branży gier wideo w Circana.

Analityk odpowiedział na wpis Josha Fairhursta, szefa Limited Run Games wyjaśniającego graczom, że Tomb Raider I-III Remastered obecnie nie trafi w pudełkowej formie do tradycyjnej sprzedaży, a jedyną opcją na zgarnięcie gry fizycznie jest zamówienie jej w formie edycji kolekcjonerskiej. “Ludzie prawdopodobnie powinni się do tego przyzwyczaić (brak fizycznych wersji Xbox) na całym rynku raczej wcześniej niż później” – uważa Piscatella.

W komentarzu analityk zaznaczył jednak, że inni wielcy wydawcy i producenci również idą w te ślady. Pierwszy może być faktycznie Xbox, ale wkrótce dołączy do niego PlayStation i Nintendo. Pierwsza z firm miałaby rzekomo odejść od pudełek za jedną generację, a Nintendo za dwie. Niektórzy się z tym nie zgadzają, twierdząc, że gry pudełkowe Nintendo to nadal ich spore źródło zarobku, powodując długotrwałą sprzedaż przez długi okres po debiucie. Ciężko się z tym nie zgodzić, ale Piscatella jest innego zdania: “Cóż, Słońce połknie Ziemię za 5 miliardów lat, więc to po prostu nieprawda” – twierdzi analityk.

Nie wiemy, czy PlayStation może za kilka (-naście?) lat wydać generację bez czytników płyt fizycznych, czy po prostu postawi na kolekcjonerskie wydania pudełkowe z kodami w środku, zamiast na płytach. Być może przyszłość nie jest aż tak smutna dla fanów pudełkowych gier, lecz na razie cyfra wygrywa i to jest niezaprzeczalny fakt.

Źródło: TwistedVoxel