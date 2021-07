Pożegnajmy się z Japan Studio. PlayStation usuwa ślady zespołu z sieci

Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.

Sony Japan Studio zostało niedawno zamknięte, a teraz PlayStation pozbywa się jego śladów. Wzmianka o zespole zniknęła ze strony wydawcy.

Na początku roku informowaliśmy, że PlayStation oficjalnie zamknęło Japan Studio. Zespół został przeorganizowany i niektórzy deweloperzy przenieśli się do Team ASOBI, a inni odeszli z PlayStation.

Sony Japan Studio działało jednak jeszcze przez dłuższą chwilę. Niestety, teraz pora oficjalnie pożegnać się z zespołem. Jak podaje VGC, Sony pozbyło się wzmianki o oddziale ze swojej strony internetowej. Sprawdziłem polską wersję strony i u nas również Sony Japan zostało zastąpione przez ASOBI.

Sekcja PlayStation Studios na stronie PlayStation. Brak na niej Japan Studio

Nie zdziwię się, jeśli nie kojarzycie Japan Studio zbyt dobrze. Zespół ten nie wypuścił wielu „własnych gier”. Stanowił za to świetne oparcie dla innych oddziałów. Deweloperzy z Japan Studio pracowali chociażby nad Bloodborne, The Last Guardian, czy nawet seriami LocoRoco i Patapon. Ich ostatnim współtworzonym projektem był najpewniej remake Demon’s Souls.

Wielu utalentowanych deweloperów wyniosło się z Sony po zmianach. Warto tu wyróżnić chociażby twórcę serii Silent Hill, Keiichiro Toyamę. Toyama założył własny zespół, który pracuje nad nową grą. Aktualnie nie jest on związany z PlayStation.

Szkoda, że Sony pozbywa się Japan Studio. Choć zespół nie tworzył już gier samodzielne, pracowało w nim wielu legendarnych wręcz twórców. Miejmy też nadzieję, że Team ASOBI godnie zastąpi najstarsze studio PlayStation.