SkyShowtime do tej pory było i w zasadzie jest nadal jedną z najtańszych alternatyw Netfliksa czy Disney+. Platforma również oferuje od groma treści oryginalnych, w tym choćby serial Halo czy cenione Yellowstone. Obejrzycie tam nawet cenionego Oppenheimera!

SkyShowtime zmienia cennik – oto nowe zasady od 23 kwietnia 2024 roku

Posiadacze abonamentu SkyShowtime mogą się cieszyć, o ile nadal korzystają z promocji, która dostępna była na start usługi w naszym kraju. Chodzi o akcję “pół ceny na zawsze”. Jeśli więc zdecydowaliśmy się na zakup abonamentu bardzo wcześnie, nadal będziemy płacić połowę ceny, czyli w tym wypadku 12,49 zł i to bez reklam! Rozliczane jest to teraz w formie 9,99 zł za miesiąc usługi plus 2,50 zł za wersję bez reklam.

Co z pozostałymi użytkownikami? Od wczoraj w serwisie dostępny jest zupełnie nowy plan z reklamami. Ta opcja pozwala nam zaoszczędzić, bo subskrypcja w wersji Standard (z reklamami) zapłacimy 19,99 zł miesięcznie lub 159,99 zł rocznie. Pamiętajcie jednak, że w trakcie seansu będziecie musieli zdzierżyć reklamy.

W przypadku tych, którym nie chce się oglądać marketingowych sloganów, przyjdzie im zapłacić 24,99 zł miesięcznie za subskrypcję w wersji Standard Plus. Istnieje też opcja na zakup abonamentu rocznego za 198,99 zł (promocja 12 miesięcy w cenie 8).

Jak widać – źle nie jest. Głównie dlatego, że cena abonamentu pozostała bez zmian, ale istnieje teraz opcja zaoszczędzenia, jeśli nie przeszkadzają Wam reklamy. Cieszy też, że nadal obowiązuje promocja, w ramach której pierwsi subskrybenci platformy mogą oszczędzić aż połowę.

Źródło: SkyShowtime