Skyrim zamienia się w pole bitwy rodem z Call of Duty dzięki wysiłkom fanów

Call of Duty – Tamriel at War zamienia Skyrim w nowoczesną strzelankę, a cała mapa staje się polem bitwy. To wszystko dzięki jednemu modowi.

Pierwszy krok w stronę militarnej ekspansji na ziemiach Tamriel robi duże wrażenie. Mod przenosi graczy w świat pełen czołgów, lotnictwa i ostrzału artyleryjskiego, a więc fani klasycznego RPG mogą spodziewać się zupełnie nowego wymiaru rozgrywki.

Nowoczesne pole bitwy, czyli Call of Duty w Skyrim

Zamiast wąskich lochów i odludnych ścieżek natrafisz na otwarte przestrzenie wypełnione wojskowymi konwojami. Piechota maszeruje drogami, a czołgi próbują przełamać linie obronne. Kiedy zaczyna się walka, może ona rozlać się na ogromne bitwy, bo oficerowie potrafią wezwać wsparcie powietrzne lub ostrzał artyleryjski. Dzięki temu każdy pojedynek staje się ekscytującym chaosem.

Gracz nie podąża za liniowym scenariuszem, lecz bierze udział w zmieniającym się konflikcie. Przemieszcza się z bazy do kolejnych punktów strategicznych, a starcia zdarzają się losowo. Nie ma ekranów ładowania, więc trudniej przewidzieć, kiedy nadciągnie wróg. Możesz też objąć dowództwo jako strateg i zebrać własną armię, co dodaje elementów gry taktycznej.

Mod Call of Duty – Tamriel at War wprowadza do Skyrima nowoczesne systemy broni. Do dyspozycji masz pistolety maszynowe, granaty, miotacze ognia i wyrzutnie rakiet. Każda broń ma realistyczne animacje przeładowania oraz indywidualne statystyki celności i siły rażenia. Co więcej, drzewko umiejętności łucznictwa rozbudowano tak, aby obejmowało także perkowe bonusy dla broni palnej. Masz więc pełną kontrolę nad zestawem uzbrojenia i rozwojem postaci.

Call of Duty – Tamriel at War to pozycja obowiązkowa dla miłośników Skyrima i serii CoD. Mod stawia na gigantyczne pola bitew, wymagające od graczy taktycznego myślenia i szybkiego reagowania. Ponadto duża różnorodność broni i losowo generowane zdarzenia sprawiają, że każda rozgrywka różni się od poprzedniej. Jeśli masz ochotę na odświeżenie wrażeń z Tamriel, koniecznie wypróbuj ten mod. Poza tym… to mod, przez który Skyrim nie przypomina zupełnie samo siebie. A to zawsze dobra wiadomość dla fanów modyfikacji.

