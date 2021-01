Skyblivion się rozwija. Twórcy dzielą się postępem w produkcji remastera

Twórcy fanowskiego remastera Skyblivion podzielili się postępem w produkcji gry. Projekt wygląda już naprawdę imponująco.

Żyjemy w epoce remasterów. Praktycznie każdy dobrze sprzedający się projekt otrzymał jakiś rodzaj odświeżenia, choć istnieją znaczące wyjątki od tej reguły. Niektóre gry po prostu ciężko przełożyć na dzisiejsze standardy.

Jak mówi pewne gamingowe przysłowie: gdzie deweloper nie może, tam modera poślę. Sprawdza się ono idealnie w przypadku gier Bethesdy, które często zyskują drugie życie dzięki fanowskim modyfikacjom.

Gracze to jednak naprawdę ambitna społeczność, która podejmuje się nierzadko naprawdę ambitnych i wymagających wyzwań. Jednym z nich jest zremasterowanie The Elder Scrolls IV: Oblivion na silniku Skyrima.

Od prawie dziewięciu lat grupa pięćdziesięciu moderów tworzy projekt Skyblivion, który ma przełożyć Cyrodill wraz z całą zawartością kultowego erpega na nowszy silnik. Aktualnie twórcy pracują nad przeniesieniem zadań i otoczenia z gry, czym pochwalili się na swoim kanale na YouTube.

Imponujące efekty pracy zespołu możecie sprawdzić poniżej. Projekt robi ogromne wrażenie i jeśli chcecie go wspomóc przy pomocy swoich umiejętności, to możecie dołączyć do grupy deweloperów w tym miejscu.

Nie wiemy kiedy Skyblivion trafi do szerszej publiki, jednak zapewne jeszcze długo na to poczekamy. Skala projektu jest ogromna i nic dziwnego, że jego ukończenie pochłania masę czasu.

Jakub Stremler Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy.