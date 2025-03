Silent Hill 2 w historycznie niskiej cenie. Znakomita okazja na PC

Są tu jacyś fani horrorów? Jeśli tak, to przychodzimy do Was z ofertą nie do odrzucenia! W internetowym sklepie Instant Gaming możecie aktualnie zgarnąć grę Silent Hill 2 w historycznie niskiej cenie. Produkcja polskiego studia Bloober Team i zarazem remake kultowego survival horroru od słynnego Konami jest dostępny z ponad 50-procentowym rabatem! Poniżej wszystkie szczegóły.

Silent Hill 2 w niskiej cenie. Świetna okazja na PC

Jak już wspomnieliśmy, Silent Hill 2 to remake klasycznego tytułu z 2001 roku, opracowany przez polskie studio Bloober Team we współpracy z Konami Digital Entertainment. Gra zdobyła uznanie zarówno wśród krytyków, jak i graczy, o czym świadczą chociażby przytłaczająco pozytywne recenzje na platformie Steam, a opinii jest w sumie ponad 26 tysięcy. Mamy tutaj do czynienia z naprawdę dobrym tytułem.

W grze wcielamy się w Jamesa Sunderlanda. Po otrzymaniu listu od zmarłej żony bohater udaje się do miasteczka Silent Hill, aby ją odnaleźć. Na miejscu spotyka z kolei tajemniczą kobietę o imieniu Maria, podejrzanie bardzo podobną do jego żony. To właśnie wtedy gracz zostaje wciągnięty do mrocznego świata.

Remake oferuje wysokiej jakości oprawę graficzną, wraz z wykorzystaniem technologii ray tracingu. Grę wzbogacono też o nową ścieżkę dźwiękową. Tytuł pierwotnie zadebiutował na początku października ubiegłego roku na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5. Dla tych, którzy jeszcze nie mieli okazji zagrać w Silent Hill 2, obecna promocja stanowi doskonałą okazję, aby nadrobić zaległości i zanurzyć się w mrocznym świecie pełnym tajemnic i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Gra oferuje nie tylko wciągającą fabułę, ale także wymagającą rozgrywkę, która na długo pozostaje w pamięci.

Źródło: Instant Gaming