Silent Hill 2 Remake to graficzny majstersztyk. Zobacz porównanie wersji z PS5 i PC

Silent Hill 2 Remake prezentuje się świetnie, zarówno na PC, jak i na PlayStation 5. Ale która wersja wygląda lepiej? Zobaczcie porównanie, zestawiające obydwie warianty, a także prezentujące to, ile daje ray tracing.

Jak wygląda Silent Hill 2 Remake na konsolach i PC?

Która wersja Silent Hill 2 Remake jest najlepsza? Możecie wyrobić swoje zdanie na podstawie nowych materiałów w sieci. Pojawiły się bowiem porównania, które zestawiają grafikę z wersji konsolowej, czyli PS5, a także pecetowej. Co ciekawe, w obydwu przypadkach możemy skorzystać z ray tracingu. Co więcej, gracze na PlayStation 5 mają do wyboru dwa tryby rozgrywki. Chodzi o standardową jakość (30 klatek na sekundę) i wydajność, który pozwoli wyświetlić 60 FPS.

Oto wideo:

To jednak nie wszystko, bo pojawił się również materiał o ray tracingu. Zobaczcie sami, jak dużą różnicę robi technologia śledzenia promieni w tej bardzo klimatycznej produkcji:

Jeżeli jeszcze nie przekonaliście się do dzieła polskiego Bloober Team, to warto zapoznać się z naszą recenzją. To zdecydowanie genialna gra, która stanowi świetne zmierzenie się z legendarną pozycją sprzed lat.

