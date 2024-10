CJ trafił do Silent Hill 2. Jest to dokładnie tak szalone, jak sobie wyobrażacie

Jeżeli potrzebujecie powiewu świeżości w grze Silent Hill 2 Remake, to mamy coś dla was. W sieci pojawił się mod, który pozwoli nam przejść grę w skórze zupełnie nowej postaci. Do polskiego remake’u trafił bowiem CJ znany z GTA: San Andreas.

Nowy mod do Silent Hill 2, czyli zagrajmy jako CJ

Czasami zastanawiam się, czy istnieje gra, w której nie da się zainstalować moda zmieniającego bohatera na postać CJ’a z GTA: San Andreas. Szczerze mówiąc nie wiem, czy dałbym radę znaleźć taki tytuł. Do tego grona na pewno nie należy Silent Hill 2 Remake. W sieci pojawiła się modyfikacja, która pozwala zmienić wygląd głównego bohatera.

I to w zasadzie tyle — mod robi dokładnie to, co sugeruje tytuł. Jeżeli interesuje was nowy skin głównej postaci z domieszką humoru, to Carl Johnson z pewnością wykona swoje zadanie:

Jak możecie się domyślić, mod jest do pobrania całkowicie za darmo. Znajdziecie go na stronie NexusMods razem z innymi fanowskimi produkcjami. Co ciekawe, polski remake horroru to nie jedyna gra, w której pojawił się bohater GTA: San Andreas. CJ pojawił się również jako mod do gry Dragon Ball: Sparking! ZERO — znajdziecie go tutaj.

Źródło: mp1st.com