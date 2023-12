Silent Hill 2 Remake z datą premiery? Gra pojawiła się w Amazonie

Silent Hill 2 Remake wyjdzie, ale kiedy dokładnie?

Jak wskazałem na wstępie, w zasobach sklepu internetowego Amazon znalazło się miejsce dla gry Silent Hill 2 Remake. Jest to karta produktu dotycząca gry i możliwości składania zamówień w preorderze. Te przysługują obecnie jedynie graczom z PlayStation 5, bo właśnie na tę platformę produkcja ukaże się w pierwszej kolejności. Tytuł wyceniono na 69,99 dolarów amerykańskich — mamy zatem nowy standard wyznaczania cen.

A co z premierą? W tabelce znalazło się miejsce również na to. Zapisano datę 31 grudnia 2025 roku. Czy to oznacza, że gra od Bloober Team ukaże się w sylwestra za dwa lata? Niekoniecznie. Z reguły w ten sposób oznacza się gry, które mają wyjść mniej więcej w danym roku kalendarzowym. Nikt o zdrowych zmysłach nie wypuści gry na rynek ostatniego dnia roku. Możemy się jednak spodziewać, że premiera nastąpi w okolicach drugiej połowy 2025 roku – lub zostanie przesunięta na wczesny 2026.

Na razie nie wiemy, kiedy produkcja faktycznie miałaby się ukazać. Umówmy się, informacje są nam serwowane bardzo szczątkowo, o czym pisaliśmy niedawno w kontekście twórców i wydawcy. Dało się wówczas zauważyć, że deweloperzy mają chyba Konami trochę za złe, że firma niezbyt chwali się produkcją w mediach i nie zajmuje się jej marketingiem tak, jak można by tego oczekiwać.