Shadow of the Tomb Raider z next-genową łatką. Tak wygląda tytuł na PS5

Shadow of the Tomb Raider otrzymało właśnie update na konsole PS5 i Xbox Series X/S. Dzięki aktualizacji 2.01 odpalimy grę w 60 klatkach na sekundę i rozdzielczości 4K.

Niespodzianie dowiedzieliśmy się, że trzecia część trylogii o Larze Croft otrzymała usprawnienia dla next-genów. Aktualizacja skupia się na poprawie płynności rozgrywki i zwiększeniu rozdzielczości: w tytuł z 2018 zagramy od teraz w 60 fps i 4K. Jak wygląda wersja na PS5, możecie sprawdzić na poniższym filmiku.

Nie jest to oczywiście jedyna nie pierwszej świeżości produkcja, którą zdecydowano się podpompować na nowe konsole w ostatnim czasie. Wczoraj pisaliśmy chociażby o Sniper Elite 4 – tytuł wyszedł w 2017.

Shadow of the Tomb Raider debiutowało na PC, PlayStation 4 i Xboksa One. Produkcja jest trzecią odsłoną serii o początkach kariery najsłynniejszej pani archeolog. Lara wybiera się do Ameryki Łacińskiej, by zwiedzić pozostałości cywilizacji starożytnych. Ponadto przy okazji bohaterka ma za zadanie odkryć tajemnice sekty, która przyczyniła się do śmierci jej ojca.

Gra zebrała całkiem niezłe noty – średnia ocen wersji na PS4 w serwisie Metacritic.com wynosi 75 procent (na podstawie 63 opinii). Jeśli nie mieliście jeszcze okazji zagrać w ten tytuł, a posiadacie next-gena, to teraz pojawił się idealny pretekst.