Oto porównanie Shadow of The Tomb Raider po next-genowym patchu. Na czym najlepiej działa gra?

Shadow of the Tomb Raider ostatnio otrzymało next-genową aktualizację na konsolach PS5 i Xbox Series X|S w ramach wstecznej kompatybilności. Zobaczcie porównanie, na którym widać wszystkie różnice między tymi wersjami.

Być może posiadacie kilka sprzętów do uruchomienia wspomnianej gry i zastanawiacie się, na „Na której z nich ten hit ostatnich lat poradzi sobie najlepiej?”. Dzięki poniższemu nagraniu powinniście nareszcie móc z łatwością podjąć tę decyzję.

Wyższe rozdzielczości, szybsze czasy ładowania i 60 klatek na sekundę powinny niejedną osobę przekonać do powrotu do tej produkcji. Warto zaznaczyć, że obecnie najsilniejszy Xbox miewa czasem spadki do 55 klatek na sekundę, jednakże dzieje się to sporadycznie. Na pozostałych konsolach framerate jest stabilny. Trzeba przyznać, że Shadow of the Tomb Raider w po next-genowej aktualizacji prezentuje się naprawdę dobrze i autorzy tych poprawek wykonali świetną robotę. Nic, tylko pobierać i cieszyć się powrotem do tej produkcji!

Jeżeli osobiście miałbym doradzić komuś, która platforma najlepiej poradzi sobie z SotTR, poleciłbym po prostu wybrać tę, którą ogólnie preferujecie. Każdy raczej ma swój ulubiony kontroler. Sam często przed zakupem gry najpierw zastanawiam się, na czym najwygodniej mi się będzie grało. Wygoda przede wszystkim!