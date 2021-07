Jeszcze jedna gra z PS Plus z darmową, next-genową aktualizacją. 4K i 60 FPS w pakiecie

Sniper Elite 4 zyskało next-genową, darmową aktualizację. Wsparcie dla wyższej rozdzielczości i większej ilość FPS otrzymała także wersja gry, którą otrzymali w przeszłości abonenci usługi PS Plus.

Szczerze mówiąc, spodziewałem się, że powoli deweloperzy zaprzestaną wydawać kolejne aktualizacje do swoich gier z myślą o next-genowych możliwościach konsoli PS5. Jak się okazuje, końca nie widać, ponieważ od dziś posiadacze SE4 w wersji na PS4 mogą pobierać już na dyski piątych „plejów” omawiany w newsie patch. Poniżej znajdziecie trailer, który prezentuje wszystkie zmiany w akcji:

Co jeszcze lepsze, poza 4K i trybem 60 FPS twórcy zaimplementowali też wykorzystanie szybszego dysku PS5, dlatego czasy ładowania w Sniper Elite 4 są teraz znacznie krótsze. Te kilka sporych zmian to bez wątpienia dobre powody, by wrócić do tego hitu sprzed kilku lat.

It will be yes. — Sniper Elite (@SniperElite) July 23, 2021

Darmową aktualizację również dla osób, które posiadają tę grę z PS Plus, potwierdzają sami deweloperzy w swoim wpisie na Twitterze. Cieszy ten fakt, ponieważ w ostatnim czasie odmienną sytuację spotkało np. GreedFall. Tam next-genowy patch nie był już przewidziany dla abonentów, którzy otrzymali grę z usługi PlayStation.