Sprawdził na Steam Decku Cyberpunka 2077 i inne, popularne gry. Ile FPS wyciągnie sprzęt Valve?

Choć do premiery Steam Deck pozostało jeszcze trochę czasu, w sieci pojawiły się pierwsze testy urządzenia. Zweryfikowano już, jak radzi sobie handheld w wersji deweloperskiej m. in. z Cyberpunk 2077 i kilkoma innymi, znanymi produkcjami.

W ręce pewnego chińskiego użytkownika dostała się już wspomniana wersja mini-PeCeta do grania od Valve, o czym poinformowało na większą skalę Wccftech. Przeprowadził on serię specjalistycznych testów wraz z pomiarami. Poniżej znajdziecie spis najważniejszych statystyk sprawdzonych przez niego produkcji. Uwaga, bierzcie poprawkę, że dane pochodzą z devkita, a nie z modelu, który trafi bezpośrednio do sprzedaży. Mimo to, zebrane informacje nie powinny się znacząco różnić od tych z wersji, która trafi do sprzedaży.

Cyberpunk 2077 (High) – 20 – 30 FPS

Shadow of The Tomb Raider (High) – średnio 30+ FPS

Shadow of The Tomb Raider (Custom) – średnio 60+ FPS

DOOM Eternal (Custom) – średnio 46 FPS

DOOM Eternal (Low) – średnio 60 FPS

DOTA 2 (High) – 47 FPS

DOTA 2 (Low) – 80 FPS

Szczerze mówiąc, jestem pod wrażeniem powyższych liczb. Steam Deck zdecydowanie swoimi możliwościami przewyższa konsolę Nintendo Switch, do której ciężko nie porównywać propozycji Gabe’a Newella i jego pracowników. Świetnie to pokazuje np. DOOM Eternal, który również na sprzęcie Japończyków jest dostępny. Tam jednak gra uruchamia się w zdecydowanie niższej rozdzielczości i z gorszą jakościowo grafiką niż na PC. Według mnie propozycja Valve idealnie zapełni dziurę na rynku growym, ponieważ maszyny o tak specyficznych możliwościach z taką mocą obliczeniową jeszcze nie ma.