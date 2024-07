Finałowy boss w Shadow Of The Erdtree pokonany… jednym ciosem. Niesamowity wyczyn na nagraniu

DLC do Elden Ring o tytule Shadow Of The Erdtree cechuje się nie tylko wysoką jakością, ale i niesamowitym poziomem trudności. Nawet weterani zwracają uwagę na problemy, jakie można mieć podczas niektórych starć. Okazuje się jednak, że to nie dla wszystkich tak duży kłopot. Pewien grach odpowiednio przygotował się do finałowego starcia i ostatecznego bossa w DLC pokonał… jednym ciosem. Jest nagranie!

Shadow Of The Erdtree – ostatni boss padł od jednego ciosu

Nie wiem jak dla was, ale dla mnie nawet podstawowa wersja Elden Ring jest dość trudna. Tak, przyznaję się – nie ukończyłem gry. Ale strasznie szanuję wszystkich, którzy w świecie wykreowanym przez From Software radzą sobie znakomicie. Ba, są i tacy, którzy nawet w jeszcze trudniejszym Shadow Of The Erdtree nie mają większych kłopotów z trudnymi przeciwnikami. Okazuje się, że kluczem do sukcesu jest właściwe przygotowanie się do walki.

Pewien streamer podszedł do sprawy na poważnie. Mocno wyszkolił swoją postać, wyposażył ją w świetny ekwipunek i masę wspomagających czarów. Efekt? Ostatni, najtrudniejszy boss dodatku padł od zaledwie jednego ciosu. Zobaczcie sami, jak to wyglądało:

From the creators of 49k Midra comes 93k Radahn pic.twitter.com/qLNkCrbG0t — Ainrun (@Ainrun_ttv) July 21, 2024

93 tysiące obrażeń brzmi jak coś, co każdego byłoby w stanie położyć na łopatki. Wychodzi na to, że dodatek nie jest aż tak trudny. Zresztą, przecież da się go ukończyć nawet przy pomocy maty do tańczenia:

I DID IT! ALL bosses of my dance pad Elden Ring Shadow of the Erdtree run have been deFEETed!



The last boss fell after 52 tries and 7 hours of dance-padding (my feet hurt). DLC took me 7 days in total with 325 deaths; 69 of them to gravity, nice.



I hope Miyazaki is proud of me. pic.twitter.com/DqbgLxTCXz — MissMikkaa (@MissMikkaa) July 8, 2024

Też tak potraficie?

