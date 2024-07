Tak się oszczędza. 45 świetnych gier na Steam do 15 zł. Nie wszystkie znasz, każda warta zakupu

Powracamy z dużą porcją promocji gier na Steam. Wybraliśmy bardzo dobrze oceniane tytuły, ale patrząc również na te mniej znane produkcje. Zatem to dobra okazja, by złapać coś nieznanego za kilka złotówek.

Nasze ostatnie zestawienie 50 promocji na Steam w cenie do 5 zł spotkało się z dobrym przyjęciem, ale prezentowaliśmy tam głównie gry bardziej znane i medialne. Dzisiaj postaraliśmy się wybrać również coś mniej oczywistego, choć i tutaj zobaczycie na liście sporo grubych hitów, o których słyszał w zasadzie każdy gracz. Jednak niestety tak bywa, że dobre tytuły kryją się za tymi wypychanymi na piedestał, czasem mają swoje pięć minut, lecz szybko lądują w odmętach Steam i jakoś o nich nie pamiętamy… Postaramy się Wam o nich przypomnieć.

Prezentowane klucze Steam kupimy po kilka złotych, najdroższa gra w zestawieniu nie kosztuje nawet 15 zł. Znajdziecie tutaj sporo strzelanek i przygodówek, ale nie zabraknie również gier platformowych dla najmłodszych, strategii oraz horroru i wyścigów. Słowem, każdy powinien znaleźć coś, co wpadnie w jego gust. Klucze oferuje w promocji Instant Gaming, jeden z największych i rzetelnych sklepów z cyfrową rozrywką.

Najlepsze gry na Steam w promocji do 15 zł (tytuły od 1 do 15)

Amnesia: Rebirth

Na początek polecamy sięgnąć po naprawdę taniutki horror Amnesia: Rebirth, który zapewni sporą dawkę emocji i strachu. Wcielimy się w Tasi Trianon, która budzi się w samym sercu algierskiej pustyni. Nic nie pamiętamy, nie wiemy jak się tutaj znaleźliśmy, ale… naszymi śladami kroczy tajemnicza bestia. I na tym, oprócz odkrywania samego siebie i przezwyciężania lęków, powinniśmy się skupić. Amnesia: Rebirth to nie tylko horror, ponieważ posiada wiele elementów z gry przygodowej z elementami logicznymi. Choć natkniemy tutaj na różne potwory, nie możemy z nimi walczyć. Naszą szansą na ocalenie jest ucieczka i chowanie się. Warto dodać, że gra dostępna jest również w trybie przygodowym – dla tych, którzy chcą odkryć historię i doświadczyć przygody, ale nie chcą się bać.

Smerfy – Misja Złoliść

Było strasznie, to teraz będzie bajkowo. Drugim polecanym tytułem z dzisiejszego zestawienia jest trójwymiarowa gra platformowa Smerfy – Misja Złoliść. Wcielając się w cztery smerfy (Smerfetka, Osiłek, Ważniak oraz Kucharz) musimy ocalić las przed złą rośliną, którą stworzył czarnoksiężnik Gargamel. Przemierzymy 5 różnych światów biegając, skacząc, latając, nurkując czy… odkurzając. Gra kosztuje normalnie na Steam 84 zł, tutaj macie klucz za 11 zł z groszami. Warto.

Ancestors Legacy

Zwróćcie również uwagę na Ancestors Legacy, czyli strategię czasu rzeczywistego kładącą nacisk na taktykę i dowodzenie drużynami. Możemy poprowadzić tutaj do zwycięstwa Wikingów, Anglosasów, Germanów bądź Słowian. Kluczem do zwycięstwa będzie natomiast wykorzystanie szerokiego wachlarza taktycznych opcji i przewagi terenu oraz rozsądne zarządzanie obozami i osadami. Gra jest wierna historycznie, co stanowi dodatkowy atut Ancestors Legacy. Cena na Steam, to 154,49 zł. My proponujemy Wam klucz za 8 zł z groszami.

