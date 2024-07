Cios w brzuch dla fanów Horizon: Zero Dawn. Netflix miał anulować serial

Netflix podobno wycofał się z projektu serialu Horizon: Zero Dawn. Nie są znane konkretne szczegóły i powody tej decyzji, ale nie brzmi to dobrze dla fanów.

Netflix jakiś czas temu podpisał umowę na wyprodukowanie serialu aktorskiego na podstawie uwielbianej serii gier od PlayStation Studios. Brzmiało zbyt dobrze? Bo chyba się nie uda.

Serial Horizon: Zero Dawn jednak nie powstanie

Redaktorka Cheyenne Roundtree z Rolling Stone informuje na Twitterze, że wedle jej źródeł, Netflix miał wycofać się z umowy, kompletnie anulując każdą kolejną produkcję, w którą zaangażowany miał być showrunner Steve Blackman. Widzowie mogą kojarzyć go m.in. z serialu The Umbrella Academy. Obecnie miał zająć się kilkoma produkcjami, w tym serialem Orbital i odcinkową wersją przygód Aloy.

Serial Horizon: Zero Dawn najwyraźniej więc nie powstanie, a przynajmniej nie u Netfliksa. Istnieje też szansa, że platforma oddeleguje do tego zadania kogoś innego, choć to akurat nie wydaje się aż tak prawdopodobne. W końcu redaktorka podkreśla, że “dwa projekty showrunnera Umbrella Academy Steve’a Blackmana, które były w fazie rozwoju w Netflix, serial Horizon Zero Dawn i oryginalny serial Orbital, nie są już kontynuowane”.

Showrunner Umbrella Academy oskarżony o “toksyczne, zastraszające, manipulacyjne i odwetowe zachowanie”. Źródła i skarga HR przedstawiają Steve’a Blackmana jako manipulującego i chaotycznego showrunnera, który sprzyjał toksycznemu miejscu pracy. – czytamy we wpisie

Winę za całą sytuację ma więc ponosić showrunner. Aktorzy i osoby zaznajomione z produkcją informują, że kreował on niezwykle toksyczne miejsce pracy. Netflix najwyraźniej wziął sprawy w swoje ręce i po prostu odciął się od twórcy.

Czy to definitywny koniec aktorskiej wersji Horizon? Niekoniecznie! Jeżeli jest to jedna z obecnie najpopularniejszych serii Sony, możemy być pewni, że firma zechce kontynuować prace. Najpewniej sami zajmą się produkcją albo po prostu wejdą we współpracę z innym streamingowym gigantem. Może jednak czeka nas… film?

Źródło: Twitter