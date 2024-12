HBO podobno znalazło nowego Snape’a do serialu Harry Potter. Fani raczej nie będą zachwyceni

Pierwszy sezon niezwykle mocno oczekiwanego serialu od HBO może zadebiutować dopiero w 2026-2027 roku, ale i tak regularnie pojawiają się nowe plotki o produkcji. Wiemy, że obecnie produkcja szuka odtwórców głównych ról dziecięcych, jednocześnie poszukując aktorów i aktorki do wcielenia się w inne, kluczowe persony znane z wcześniejszych filmów czy książkowych oryginałów.

Serial Harry Potter ma swojego Severusa Snape’a?

Jak donosi The Hollywood Reporter, aktor Paapa Essiedu podobno znalazł się na celowniku HBO do roli Severusa Snape’a w trakcie jednego z “najgorętszych serialowych castingów tego roku”. Essideu widzowie kojarzyć mogą z ról w takich filmach i serialach jak choćby “Mogę Cię Zniszczyć”, “The Lazarus Project” czy “Czarne Lustro”.

THR powołuje się na swoje, bliżej niesprecyzowane źródła, choć redakcja twierdzi, że kilka osób donosi im o tym samym aktorze, co uwiarygadnia plotki. Paapa Essiedu miałby więc powtórzyć kultową rolę Alana Rickmana, wcielając się w znienawidzonego przez uczniów, lecz uwielbianego przez widzów nauczyciela eliksirów. Warto dodać, że Rickman w tę postać wcielił się we wszystkich ośmiu filmach.

Na razie w serialu Harry Potter nie potwierdzono jeszcze żadnego aktora. Mówi się jednak o angażu Marka Rylance do roli dyrektora szkoły Hogwartu, Albusa Dumbledore. Źródła THR zaprzeczają, jakoby to Cilian Murphy miałby zostać nowym Lordem Voldemortem, ale najwyraźniej nie zapadła jeszcze klamka w tej sprawie.

Oczywiście plotki o angażu czarnoskórego aktora do tak kluczowej roli wywołały już teraz spory sprzeciw fanów i nie tylko. Na Reddicie dominują krytyczne głosy, choć wiele osób wcale nie czepia się koloru skóry, tylko nietrafionego castingu. Snape, zdaniem internautów, powinien nie być przystojnym, atrakcyjnym mężczyzną, a nieco “oślizgłą”, ponurą postacią, co nie pasuje do dobrze zapowiadającego się aktora, jakim jest Paapa Essiedu. Tak przynajmniej twierdzi część fandomu. Szczególnie że wiele osób krytykuje serial już teraz za związek produkcji z kontrowersyjną postacią J.K. Rowling.

Źródło: The Hollywood Reporter