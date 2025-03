Serial God of War od Amazona dostanie co najmniej 2 sezony. Jak postępują prace?

Wygląda na to, że naprawdę nieźle. Nie wiem tylko, czy „puste słowa” są w stanie ukoić zdenerwowanych fanów gier, obawiających się o ostateczną jakość produkcji. Najwyraźniej wszystko zależy od tego, kogo w ogóle wybiorą do głównych ról i czy uda się starannie, z należytym szacunkiem, odzwierciedlić wydarzenia z gry. Wiemy przecież, że serialowa adaptacja ma bezpośrednio naśladować historię opowiedzianą w God of War z 2018 roku.

Przed twórcami spora presja – serial Fallout od Amazona udał się naprawdę dobrze, ale prawdziwym hiciorem zostało The Last of Us od HBO (drugi sezon nadchodzi!). Nie wiemy, czy twórcom God of War uda się to powtórzyć, ale Amazon najwyraźniej im ufa. Platforma zamówiła od razu dwa sezony produkcji – przyznał scenarzysta i producent Ronald D. Moore w rozmowie z Katee Sackhoff na YouTube.

Jeden z twórców rozumie, że wiele osób liczy na niego i jego zespół. Podobno scenarzyści cały czas pracują nad odcinkami, więc być może niedługo poznamy tego efekty i dowiemy się czegoś bardziej konkretnego (na przykład rozpoczną się castingi). Moore nie jest jednak graczem, bo sterowanie jest dla niego zbyt skomplikowane, ale stara się oddać sprawiedliwość tej kultowej już serii od PlayStation. No cóż – pozostaje trzymać kciuki, że i tym razem się uda.

Źródło: TwistedVoxel