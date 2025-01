Świeży hollywoodzki film akcji na Amazon Prime Video. Nawet nie trafił do polskich kin

Zaledwie we wrześniu “The Killer’s Game” debiutowało w kinach, a dzisiaj stanie się częścią oferty Amazon Prime Video. Wystarczy zaczekać do wieczora!

Platforma Amazon Prime Video to nie tylko najtańszy streaming na rynku, ale i taki, który regularnie otrzymuje wielkie kinowe nowości, perełki kina niezależnego i własne, oryginalne produkcje. Często trafiają się hity, ale czasami widzowie nie powinni przygotowywać się na szczególnie wyszukany seans.

Tak najpewniej będzie właśnie w przypadku “The Killer’s Game”, czyli świeżej premierze w Polsce, która od razu debiutuje na Amazon Prime Video. Hollywoodzka komedia akcji z Davidem Bautistą w roli głównej ominęła nasze kina. W USA debiutowała wyłącznie w ograniczonej dystrybucji we wrześniu ubiegłego roku. Niestety, film nie zdobył szczególnie przychylnych not krytyków. W serwisie Rotten Tomatoes może “pochwalić się” wyłącznie 47% pozytywnych not recenzentów. Widzowie znacznie lepiej ocenili ten obraz, wlepiając mu aż 78% pozytywnych opinii.

Film opowiada historię śmiertelnie chorego płatnego zabójcy (w tej roli Bautista), który decyduje się wynająć kolegów po fachu, aby ukrócili jego życie. Gdy jednak ci zaczynają interesować się również jego dziewczyną, bohater postanawia ją uratować przed armią płatnych zabójców. Nie brzmi może szczególnie ambitnie – to przecież kolejny komediowy akcyjniak, ale jeśli podejdziecie do niego z odpowiednim dystansem, może sprawić nieco zabawy. Szczególnie że do tej pory w Polsce nie był dostępny. Prime Video znów jako pierwsze oferuje rodzimym widzom hollywoodzki film, który nie trafił do naszych kin.

