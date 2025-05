Sea of Stars otrzyma darmowy dodatek jeszcze w maju 2025

Weekend rozpoczynamy ze świetną wiadomością dla wszystkich fanów gry Sea of Stars. Przedstawiciele studia Sabotage ujawnili bowiem, że jeszcze w bieżącym miesiącu produkcja otrzyma całkiem spory dodatek. Najlepszy w tym wszystkim jest jednak fakt, iż gracze otrzymają go za darmo!

Sea of Stars otrzyma duży dodatek całkowicie za darmo

Deweloperzy ogłosili, że już 20 maja 2025 roku do kultowego RPG-a trafi darmowe rozszerzenie Throes of the Watchmaker. Dodatek pojawi się na wszystkich platformach, na których dostępna jest podstawowa gra, czyli na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, jak również na Nintendo Switch. Zgodnie z informacjami, mamy otrzymać 8 godzin nowej zawartości.

Dodatek przenosi graczy do Horloge – miniaturowego świata zegarowego stworzonego przez tytułowego Zegarmistrza, geniusza znanego z głównej kampanii. Bohaterowie muszą zmierzyć się z przeklętym karnawałem, który zagraża mechanicznej krainie. Valere i Zale porzucają zaś swoje klasyczne umiejętności, by stać się akrobatką i żonglerem, a do drużyny dołącza Artificer – mechaniczny strzelec z laserową bronią.

Gra zadebiutowała pierwotnie w sierpniu 2023 roku.

Źródło: Gematsu