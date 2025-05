Pobierają za darmo i od razu 10/10. Nowe DLC do kapitalnej gry RPG

Fani gier RPG doczekali się ważnej premiery. Na komputerach PC oraz konsolach PlayStation, Xbox i Nintendo Switch zadebiutował darmowy dodatek do Sea of Stars. Oceny są tak gorące że można się poparzyć!

Studio Sabotage udostępniło darmowe rozszerzenie do swojej nagradzanej gry RPG Sea of Stars. Dodatek zatytułowany Throes of the Watchmaker oferuje około 8 godzin nowej zawartości, w tym nowe lokacje, przeciwników, zagadki i ścieżkę dźwiękową. Dostępny jest na wszystkich platformach, w tym PC, PlayStation, Xbox i Nintendo Switch.

Przy okazji warto zaznaczyć, że DLC jest oceniane najwyżej jak tylko można, jeśli chodzi o wersję Steam. Tam średnia ocen dla dodatku, wyciągnięta z 51 recenzji, wynosi 10/10. Póki co żaden gracz nie stwierdził, że dodatek nie jest warty pobrania. W PlayStation Store mamy mniej ocen i nieco niższą średnią, ale nadal bardzo wysoką – 4,95/5.

Dodatek do Sea of Stars za darmo – co wprowadza, gdzie pobrać?

W rozszerzeniu gracze ponownie wcielają się w Solstice Warriors – Zale’a i Valere – którzy trafiają do miniaturowego, zegarowego świata Horloge. Tam muszą stawić czoła przeklętemu cyrkowi i jego tajemniczej przywódczyni, Marionetkarce. Aby przetrwać, bohaterowie przyjmują nowe klasy: Zale zostaje żonglerem, a Valere akrobatką. Do drużyny dołącza również nowy sojusznik Artificer, mechaniczny strzelec, który wspiera bohaterów w walce. Gracze mogą skorzystać z trybu kooperacji dla trzech osób, który pozwala na wspólną grę w całym rozszerzeniu oraz w podstawowej wersji gry.

Dodatek możemy pobrać, w zależności od platformy, na której gramy, pod poniższymi adresami:

