4 mln graczy w 4 miesiące. Ten hit znajdziesz w PS Plus i Game Pass, demo za darmo

Nie minęły nawet cztery miesiące, a niepozorna gra z małym budżetem oczarowała ponad 4 mln graczy. Mowa o Sea of Stars, które pobierzemy również w usługach PS Plus oraz Game Pass.

Sea of Stars to przykład gry z małym budżetem i ogromnym potencjałem. Tytuł od studia Sabotage zadebiutował 29 sierpnia na PC oraz konsolach Nintendo Switch, PS5/PS4 oraz Xbox Series/Xbox One. Teraz deweloper informuje, że od dnia premiery zgromadził ponad 4 miliony graczy! Warto więc zobaczyć, czym zyskał swoja popularność, a można to zrobić pobierając grę np. w usługach Xbox Game Pass i PC Game Pass, a także PS Plus Extra i Premium. Na dodatek, zarówno na komputerach jak i konsolach, mamy darmowe demo, do pobrania którego nie są potrzebne żadne abonamenty.

Sea of Stars to udany powrót do lat 90. Gra z PS Plus i Game Pass

Opisywany tytuł, to oldskulowa gra RPG będąca prequelem ciepło przyjętego The Messenger. Tytuł wzbogacono o elementy akcji oraz rozwiązania zaczerpnięte z platformówek. Poznajemy w nim historię dwójki Dzieci Przesilenia. Bohaterowie łączą moc słońca i księżyca w celu uprawiania magii zaćmienia, jedynej siły zdolnej do pokonania ohydnych wytworów złego alchemika znanego jako Fleshmancer.

Niewątpliwie, to jedna z najlepiej ocenianych gier 2023 roku, która zdobyła mnóstwo nagród oraz wyróżnień. Wspomnijmy choćby o tytule najlepszej gry niezależnej w plebiscytach The Game Awards oraz Golden Joysticks.

Z okazji ogłoszenia 4 mln graczy, twórcy udostępnili również doskonały soundtrack w serwisach streamingowych Spotify, Apple Music oraz YouTube Music. Miłego słuchania!