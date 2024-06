Już dzisiaj kolejne mecze rozgrywane w ramach fazy grupowej Euro 2024. Zbliżamy się do końca pierwszej kolejki, dlatego przed nami starcia drużyn z grupy F. Wśród nich nie zabraknie zarówno niespodzianki w postaci debiutującej Gruzji, jak i meczu Portugalii, która stawiana jest w gronie faworytów do zdobycia złotego medalu mistrzostw. O której odbędą się dzisiejsze mecze?

Kto dzisiaj gra? Godziny meczów Euro 2024 we wtorek 18 czerwca

Przed nami ostatnie mecze pierwszej kolejki rozgrywanej w ramach fazy grupowej Euro 2024. Dzisiaj, czyli we wtorek 18 czerwca rozegrane zostaną 2 spotkania — a nie 3, jak w ostatnich dniach. Jakie drużyny staną do walki? Najciekawszym starciem zapowiada się mecz Portugalii, która przez wielu ekspertów i kibiców stawiana jest w gronie faworytów do zajęcia pierwszego miejsca na turnieju.

O której dzisiejsze mecze? Oto dokładny plan:

18:00 – Turcja – Gruzja (Dortmund)

21:00 – Portugalia – Czechy (Lipsk)

Macie swoich faworytów? Bardzo ciekawy może okazać się pierwszy mecz. Z jednej strony jest bowiem doświadczona i całkiem mocna Turcja, z drugiej debiutująca na turnieju Gruzja. Ta ma w swoim składzie takiego zawodnika, jak Chwicza Kwarachcelia. To jedna z wiodących postaci Serie A, na którą zwrócone będą oczy kibiców z całej Europy. W przypadku Portugalii nie ma wątpliwości, że śledzić będziemy boiskowe decyzje Cristiano Ronaldo.

