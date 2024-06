Polska reprezentacja w akcji. Czy to najgorsza reklama tego roku? [WIDEO]

Reprezentacja w reklamie Orlenu. Jest źle

Aż chciałoby się powiedzieć, że piłkarze są niezłymi aktorami. W trakcie meczu trzeba czasami podkoloryzować, epicko przewrócić się i zasymulować kontakt lub kontuzję. Takie popisy nie muszą jednak przekładać się na dobrą formę przed kamerą. Dowodem jest najnowsza akcja promocyjna Orlenu. Wzięło w niej udział kilku reprezentantów, których możemy oglądać na piłkarskich boiskach.

Co to jest? To jest niemożliwe, że ktoś w marketingu firmy tak poważnej jak Orlen uznał, że warto to pokazać światu xD pic.twitter.com/72mDtc9W1u — Bartłomiej Orzeł (@OrzelBartlomiej) June 16, 2024

Nowa kreacja marketingowa ma za zadanie zachęcić nas do tankowania na stacji Orlenu, a także do zbierania punktów lojalnościowych. W tym celu stworzono klip, w którym kilku znanych nam piłkarzy z uśmiechem na ustach wybiera się na stację, gdzie doznaje pozytywnego zaskoczenia ofertą przybytku i zebranymi punktami. Wszystko to jest niesamowicie… sztywne.

Ktoś zasugerował nawet, że reklama jest tak zła celowo, aby stała się viralem. Cóż, faktycznie obiegła już polski internet i wywołała masę cringe’u. Może naprawdę taki był cel? Co by nie było, to o pomyśle zrobiło się głośno, jakkolwiek jego realizacja nie byłaby tragiczna.

