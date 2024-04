PlayStation chwali się ocenami Rise of the Ronin — ale nie sprzedażą gry…

W sieci pojawił się nowy “zwiastun” gry Rise of the Ronin. Chociaż premiera produkcji Team Ninja już za nami, to marka PlayStation postanowiła pochwalić się ocenami produkcji. Do materiału wybrano zdecydowanie te bardziej pozytywne, a nas zastanawia jedna kwestia. Dlaczego tak ohoczo nie są prezentowane wyniki sprzedażowe?