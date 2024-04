Krótko po premierze, gra Stellar Blade od studia Shift Up otrzyma ważną aktualizację. Twórcy zapowiedzieli, że do gry zostanie dodana funkcja, a w zasadzie nowy tryb gry. Ten z pewnością ucieszy sporą rzeszę fanów, która czeka na nowy tytuł ekskluzywny na PS5. Co więcej, do produkcji trafi kilka ciekawych dodatków kosmetycznych.

Stellar Blade i patch po premierze gry

Aktualizacje w dniu premiery lub krótko po niej nie są w obecnych czasach niczym szczególnym. Z reguły twórcom chodzi o załatanie pewnych “dziur”, czyli m.in. problemów z optymalizacją tytułu. Miejmy nadzieję, że w przypadku Stellar Blade nie będzie to konieczne. Po ograniu wersji demonstracyjnej śmiało można stwierdzić, że gra działa znakomicie i tak też się zapowiada. Mimo to twórcy zapewnili nas, że po wydaniu tytuł otrzyma pewien patch. Co będzie w nim zawarte?

W głównej mierze chodzi o funkcję, która na pewno zadowoli większość graczy. Popremierowa aktualizacja doda do gry nowy tryb rozgrywki. To oczywiście Nowa Gra+, na którą czasami fani niektórych gier muszą poczekać (np. w przypadku Spider-Man 2). Tym jednak razem odbędzie się to szybciej, choć nie wiadomo dokładnie ile dni po premierze. Cieszy jednak, że taka opcja zostanie dodana.

Trailer gry

To jednak nie wszystko, bo jeden z twórców, czyli Kim Hyeong-tae wyznał, iż wraz z nową łatką, tytuł zostanie zaopatrzony w nowe dodatki kosmetyczne — te będą darmowe. Co ciekawe, twórcy nie przewidują na razie wypuszczania dodatków DLC. Nie ma również mowy o mikrotransakcjach. To ostatnio głośny temat, o których sporo słyszeliśmy choćby w kontekście gry Dragon’s Dogma 2.

Premiera Stellar Blade już 26 kwietnia 2024 roku na PlayStation 5.

