Rise of the Ronin czy Dragon’s Dogma 2 – co lepsze? My znamy już odpowiedź

Dwie świetne gry RPG, jedna data premiery. Rise of the Ronin i Dragon’s Dogma 2 postanowiły zawalczyć o fanów w jednym momencie. Która z gier wyszła z tego starcia zwycięsko? Oceny gier są subiektywne, ale liczba sprzedanych egzemplarzy to czynnik dość obiektywny. Nawet jeżeli dotyczy wyłącznie informacji pochodzących z Japonii.

Rise of the Ronin vs Dragon’s Dogma 2. Kto poradził sobie lepiej?

Chociaż twórcy czasami nie dzielą się danymi sprzedaży, to z pomocą i tak przyjdą nam wyniki z innych źródeł. Tak jest w tym wypadku, bo choć nie wiemy, ile sztuk np. Dragon’s Dogma 2 rozeszło się po świecie, to mamy dane z ostatniego okresu z Japonii. I trzeba przyznać, że gra Capcomu poradziła sobie nieźle, jednak nie najlepiej.

Czy przegrała rywalizację z hitem na wyłączność z PS5? Okazuje się, że jak najbardziej — i to o aż kilka pozycji. Rzućmy okiem na najnowszy ranking sprzedaży gier pudełkowych w Japonii:

Princess Peach: Showtime!

Rise of the Ronin

Winning Post 10 2024

Mario Kart 8 Deluxe

Dragon’s Dogma II

Super Mario Bros. Wonder

Winning Post 10 2024

Minecraft

Animal Crossing: New Horizons

Splatoon 3

Mario vs. Donkey Kong

Momotaro Dentetsu World: Chikyuu wa Kibou de Mawatteru!

Jak widać, miejsce numer 1 to nowa gra od Nintendo i tytuł ekskluzywny na Switcha, czyli Princess Peach: Showtime!, podczas gdy drugie miejsce podium należy do wspomnianego Rise of the Ronin. Gra na wyłączność z PS5 dość znacząco pokonała drugą odsłonę Dragon’s Dogma. Warto zaznaczyć, że mowa w tym wypadku o fizycznych wydaniach i w obydwu przypadkach mowa o sprzedaży pudełek na PS5.

A jak waszym zdaniem wygląda zwycięzca pojedynku? Obydwie gry otrzymały pozytywne recenzje, choć chyba Dragon’s Dogma 2 wypada w tej rywalizacji nieco lepiej. Abstrahując od niesławnych mikrotransakcji, DD2 to średnia ocen na poziomie 86 punktów, podczas gdy exclusive z PS5 ma tych punków 76 – też nieźle, ale gorzej.

Źródło: Gematsu