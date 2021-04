Jeśli jeszcze nie przekonuje Cię Returnal, zobacz wideo z pierwszych 45 minut gry

W sieci pojawiło się nagranie z pierwszych 45 rozgrywki Returnal. Nowa produkcja Housemarque prezentuje się bardzo intrygująco.

Nowa generacja rozpoczyna się na dobre. Wkrótce na PlayStation 5 ukaże się kolejny tytuł ekskluzywny, który powinien zainteresować fanów mrocznych produkcji. Returnal od studia Housemarque to bardzo dynamiczny i klimatyczny tytuł. Jeśli macie PS5 i nie macie w co grać, może to być pozycja godna uwagi.

Co więcej, w sieci zaczynają pojawiać się pierwsze, dłuższe materiały z rozgrywki. Na kanale YouTube serwisu GameInformer opublikowano pierwsze 45 minut gry. Na filmie widzimy fabularną wstawkę i samouczek. Dodatkowo możemy zapoznać się z ogólną charakterystyką rozgrywki.

Do premiery gry pozostało już niedużo czasu. Produkcja zadebiutuje 30 kwietnia i ukaże się tylko i wyłącznie na PlayStation 5. Tytuł zrobi dobry użytek z kontrolera DualSense i pokaże na co stać podzespoły nowej konsoli Sony.

Przy okazji jest to dość nietypowa dla PlayStation produkcja ekskluzywna. Jeśli oczekujecie typowej strzelaniny z perspektywy trzeciej osoby, możecie się srogo rozczarować. Returnal stawia na wartką akcję i wysoki poziom trudności, więc z pewnością nie jest to gra dla każdego.

Jeśli tytuł ten mocno Was zainteresował i planujecie zakup oraz wbicie platyny, w tym miejscu znajdziecie spis trofeów. Wygląda na to, że skompletowanie wszystkich pucharków nie będzie specjalnie skomplikowane.

