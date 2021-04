Lista trofeów z Returnal wyciekła do sieci. To może być łatwa platyna

Do sieci wyciekła pełna lista trofeów, które zgarniemy w Returnal. Wygląda na to, że gra Housemarque pozwoli na dość nieskomplikowaną platynę.

Od premiery kolejnego tytułu ekskluzywnego dla PlayStation 5 dzieli nas dosłownie krótka chwila. Returnal debiutuje 30 kwietnia i im bliżej premiery jesteśmy, tym bardziej twórcy podsycają emocje.

Jeśli kolekcjonujecie trofea, możecie się szykować na dość prostą platynę. Lista pucharków z rzeczonej produkcji nie jest specjalnie długa i co więcej, zdaja się one być dość proste do zdobycia.

Oczywiście nie wiemy, czy gra nie będzie bardzo wymagająca i czy pokonanie niektórych przeciwników nie będzie wymagało dziesiątek podejść, ale nadal wymienione trofea zdaje się nie być zbyt przytłaczające. Mimo to, na konkretną ocenę trudności platyny musimy trochę poczekać. Po premierze gracze podzielą się swoimi odczuciami w tej kwestii.

Returnal – lista trofeów dostępnych w grze

Poniżej znajdziecie listę możliwych do zdobycia trofeów z gry, które wyciekły do sieci za pośrednictwem serwisu ExoPhase. Na ten moment w Internecie widnieje tylko lista pucharów z opisami w języku angielskim. Jeśli chcecie zapoznać się z nimi po polsku, musicie poczekać do premiery gry.

Trofeum platynowe:

Helios – Collect all trophies

Trofea brązowe:

Atropian Survival – Learn the basics of survival on Atropos

A Shadow in the Fog – Defeat Phrike

Ascension – Defeat Ixion

Trial by Judgement – Defeat Nemesis

Silence the Song – Defeat Hyperion

Inner Darkness – Defeat Ophion

Second Chance – Returned by an artifact

Cryptic Messages – Scan a Xenoglyph

Cryptic Translations – Unlock all translation tiers of a Xenoglyph

Surgical Precision – Perform 5 successful Overloads in a row

In-Field Training – Complete a daily challenge in Simulation Mode

Hardened Shell – Achieve 200% Max Integrity

Risk Assessment – Finish Calculated Risk

Adrenaline Spike – Achieve maximum Adrenaline Level

Irreversibly Contaminated – Have 5 Parasites simultaneously

Eternal Return – Die for the first time

Alternate Fates – Retrieve 10 Scout Logs

Welcome Home – Complete the first House sequence

Trofea srebrne:

Failed Escape – Finish Act 1

Last Drive – Finish Act 2

Adapting to Circumstance – Achieve Weapon Proficiency level 30

Sins of the Mother – Complete all House sequences

Visions of the Past – Complete a Xeno-archive set

Trofea złote:

Past the Ruins – Finish Overgrown Ruins Survey

Ascending the Mountain – Finish Crimson Wastes Survey

Through the Forgotten City – Finish Derelict Citadel Survey

Echoes of the Past – Finish Echoing Ruins Survey

Frozen in Time – Finish Fractured Wastes Survey

Submerged in Memories – Finish Abyssal Scar Survey

White Shadow – Finish Act 3

