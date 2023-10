Spider-Man 2 dostanie spin-off z Venomem? Insomniac Games wyjaśnia

Choć kultowy kosmiczny złoczyńca wydaje się jednym z najjaśniejszych punktów tegorocznego hiciora od PlayStation, w grze pojawi się znacznie więcej złoczyńców. Spider-Man 2 został przyjęty bardzo ciepło, a twórcy nie omieszkali się tym pochwalić. Naszą recenzję znajdziecie w tym miejscu.

Spider-Man 2 dostanie spin-off z Venomem?

Spider-Man to jedno, a Venom to drugie. W końcu Insomniac Games postanowiło wykorzystać bodaj najbardziej znanego arcywroga „człowieka-pająka”. Jeżeli podejście Insomniac Games do tej postaci się sprawdzi, fani mogą potencjalnie liczyć na więcej atrakcji. W rozmowie z Insider Jon Paquette, senior narrative designer ze studia wyjaśnia, że spin-off z Venomem w roli głównej nie jest wykluczony.

Oto, co robimy. Skupiamy się na „Spider-Manie 2” i będziemy czekać na reakcję fanów. Będziemy słuchać fanów i zadamy sobie pytanie: „Dobra, czego naprawdę chcą fani?” Porozmawiamy o tym, gdy wszyscy będziemy mieli czas na sen i wakacje. – wyjaśnia deweloper

Fani jeszcze nie mieli za bardzo okazji grać w Spider-Mana 2, bo premiera gry następuje właśnie dzisiaj. Także wszystko jest tak naprawdę w ich rękach, a studio zapewne będzie na bieżąco monitorować reakcje społeczności. Jeżeli ta będzie zadowolona z „dwójki” i postaci Venoma, jest szansa, że gracze mogą liczyć na spin-off z tą postacią w roli głównej. Zgaduję, że byłaby to gra na kształt Miles Morales, czyli samodzielny spin-off, ale jest za wcześnie, aby wyrokować.

Nie zmienia to jednak faktu, że sam chętnie zagrałbym Venomem zamiast Spider-Mana. Postać ta ma zasadniczo nieskończony potencjał i może znacząco różnić się od stylu rozgrywki, jaki reprezentuje sobą „pajączek”.