Musiało do tego dojść. Lady Dimitrescu rozebrana przez graczy

Choć od premiery Resident Evil Village nie minął nawet tydzień, społeczność moderska zdążyła już rozebrać ulubienicę fanów ósmej części wspomnianego cyklu.

Gry AAA mają to do siebie, że przyciągają graczy o naprawdę przeróżnych zainteresowaniach. Przykładem tego jest jeszcze świeże Resident Evil Village, w które możemy zagrać już od ostatniego piątku. Fani serii z całego świata upodobali sobie jeszcze przed premierą Lady Dimitrescu, co zaowocowało między innymi masą świetnego cosplayu ze wspomnianą postacią. Moderzy zdążyli już pójść o krok dalej i w myśl #rule34 pozbawili kolejnych ubrań postacie z ósmej Rezydencji Zła.

Mowa tutaj oczywiście o modyfikacji do gry autorstwa MangakaDenizGaming, który znany jest z grzesznej treści do wielu produkcji. Jego alternatywny model dla Lady D bez wątpienia jest dopracowany. Nie zdziwię się, jeżeli pracował nad nim już za czasów pierwszych wersji demo. Wtedy to już mogliśmy uświadczyć nude moda rozbierającego Cassandrę, o którym wspominaliśmy w tym artykule.

W chwili pisania tego artykułu film prezentujący ujęcia tylko dla pełnoletnich możecie znaleźć tutaj. Ze względu na ograniczenia wiekowe film nie jest możliwy do obejrzenia na naszej stronie. Istnieje spora szansa, że w niedalekiej przyszłości wideo zostanie jednak ściągnięte z serwisu YouTube.

Na szczęście i nieszczęście modyfikacja dzieła MangakaDenizGaming jest dostępna tylko po uiszczeniu specjalnej opłaty. W związku z tym nie rozprzestrzeni się tak bardzo, żeby z łatwością mogła trafić w ręce kogoś niepełnoletniego.

Modyfikację możecie za opłatą pobrać stąd.

Michał Wieczorek Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co weekend student game designu.