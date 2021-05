Mody do demo RE Village otwierają nowe tereny i rozbierają Cassandrę

Mimo to, że Resident Evil Village nie miało jeszcze premiery, społeczność moderska już stworzyła parę ciekawych modyfikacji. Wszystko dzięki wersji demo, która w ostatnim czasie ukazała się między innymi na PC.

Choć modyfikacji do Resident Evil Village nie ma jeszcze zbyt wiele, to na pewno warto zwrócić na nie uwagę. Specjalnie dla Was zebraliśmy parę drobnych pozycji, które mogą wzbudzić u Was zainteresowanie.

Bez wątpienia przydatnym modem dla większości graczy będzie FOV fix, dzięki któremu zwiększymy pole widzenia. Deweloperzy zdecydowali się w produkcji ograniczyć zasięg naszego wzroku, aby towarzyszyło nam poczucie niepewności i dezorientacji. Dla wielu może to być wyjątkowo nieprzyjemne, dlatego polecamy instalację wspomnianego moda.

Jeżeli jednak produkcja jest dla Was zbyt straszna, zawsze możecie spróbować ją sobie trochę umilić. W tym przypadku mamy parę propozycji, między innymi podmianę Lady Dumitrescu na pociąg Tomek. Kolejnym pomysłem jest odkrycie biustu Cassandry i jej sióstr, ale bez dwóch zdań najlepszy efekt przyniesie dodanie do gry fioletowego dinozaura z serialu Barney i Przyjaciele. Niestety, ten ostatni mod należy do płatnych.

Jeżeli jesteście fanami wspomnianej wcześniej Cassandry, macie również możliwość wcielenia się w nią podczas eksploracji lokacji znanych z dema. Choć te są dosyć spore, okazuje się, że w plikach mamy znacznie więcej. W związku z tym powstała również modyfikacja udostępniająca nam zablokowane tereny.

Aby nacieszyć się tymi wszystkimi ciekawostkami, najlepiej będzie skorzystać z możliwości wydłużenia czasu demo gry, o której pisaliśmy tutaj. Mam nadzieję, że któraś z powyższych pozycji przyciągnie Waszą uwagę i skłoni do instalacji.

Michał Wieczorek Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co weekend student game designu.