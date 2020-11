Resident Evil Village na PS5 w szczegółach. Ray tracing i brak natywnego 4K

Poznaliśmy szczegóły działania Resident Evil Village na PlayStation 5. Gra może rozczarowywać faktem, że nie działa w natywnym 4K.

Nowa odsłona serii Resident Evil kontynuuje szlaki przetarte przez RE7 i ponownie stawia na pierwszoosobowe doświadczenie survival horroru. Gra ma szansę znacznie rozwinąć świeżą formułę serii i dodatkowo rozruszać znane uniwersum.

Do gry powrócą znane i lubiane postacie, a to wszystko w next-genowej oprawie wizualnej. Sony podzieliło się informacjami odnośnie RE Village na swojej najnowszej konsoli.

Szczegóły działania Resident Evil Village na PlayStation 5:

Dynamiczna rozdzielczość 4K

Wsparcie dla technologii ray tracing

Szybkie ładowanie dzięki dyskowi SSD

Wykorzystanie adaptacyjnych triggerów

Zastosowanie technologii haptycznej z DualSense

Wsparcie Tempest3D na kompatybilnych słuchawkach

Ponownie jak w przypadku Days Gone – nieco rozczarowywać może brak wsparcia dla natywnego 4K. O ile w przypadku dzieła Bend Studios było to zrozumiałe, tak gra przeznaczona na nową generację konsol powinna wspierać pełne 4K.

Z drugiej strony miłośnicy pięknego oświetlenia mogą już zacierać ręce w oczekiwaniu na ray tracing, który w przypadku ciemnych lokacji będzie sprawdzał się wyśmienicie. Nic tak nie buduje klimatu, jak cienie przeciwników przemykające przez światło latarki.

Dodatkowo warto zwrócić uwagę na wsparcie silnika Tempest3D i funkcji pada DualSense, które pozwolą całkowicie zatopić się w immersji. Jest na co czekać, ale ciekawe, czy Capcom uda się dobrze zoptymalizować grę. Podobno w planach jest wersja na PS4 i Xbox One, co może napawać optymizmem w kwestii optymalizacji.

